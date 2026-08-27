Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Μίλος Πάντοβιτς προτάθηκε στην ισπανική Κάντιθ.

Η ισπανική ιστοσελίδα «el territorio» ενέπλεξε τον όνομα του Μίλος Πάντοβιτς του Παναθηναϊκού στα μεταγραφικά της Κάντιθ.

Το κλαμπ από την Ισπανία θα παραχωρήσει έναν επιθετικό του, τον 20χρονο Αργεντινό Χερόνιμο Ντόμινα και δεν είναι απίθανο να συμβεί το ίδιο και με έναν δεύτερο, τον Άλβαρο Γκαρθία Πασκουάλ.

Κι αν στην πρώτη περίπτωση δεν αναμένεται να κινηθεί για να τον αντικαταστήσει, η δεύτερη είναι διαφορετική ιστορία και κάπου εκεί εμπλέκεται και ο 24χρονος φορ των πράσινων.

Εκείνος φαίνεται να είναι μία από τις προτάσεις που έχουν γίνει στην Κάντιθ για την κάλυψη του κενού που ενδέχεται να δημιουργηθεί.

Ο Μίλος Πάντοβιτς δεν υπολογίζεται από τον Τζέικομπ Νίστρουπ κι έχει τοποθετηθεί από την έλευση του Δανού κόουτς στην λίστα των παικτών που είναι υπό παραχώρηση.

Στο ρεπορτάζ γίνεται και αναφορά για την Κηφισιά και το σενάριο να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, όμως αυτό δεν ισχύει, αφού, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της ομάδας των βορείων προαστίων, είχε γίνει απλώς μία διερευνητική επαφή πριν από αρκετό καιρό, που δεν έφτασε ποτέ να γίνει ενεργή διαπραγμάτευση.

Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού