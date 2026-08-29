Πέντερσεν: «Θα κάνω τα πάντα για τον Ολυμπιακό»

Ο Μάρκους Πέντερσεν στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού ανέφερε πως θα κάνει τα πάντα για τους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός έκανε ακόμα μία μεταγραφή ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν. Ο Νορβηγός δεξιός οπισθοφύλακας στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε πως θα κάνει τα πάντα για τη νέα του ομάδα.

Αναλυτικά ο Πέντερσεν τόνισε τα εξής: «Νιώθω υπέροχα. Ήταν μια αρκετά μακρά διαδικασία, όμως είμαι ευτυχισμένος που τελικά βρίσκομαι εδώ και φοράω αυτή τη φανέλα και βλέπω αυτόν τον όμορφο σύλλογο. Είμαι χαρούμενος.

Σκέφτηκα πως αυτή θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για εμένα, γιατί ξέρω πως ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο Ολυμπιακός. Είπα λοιπόν στον μάνατζέρ μου ότι θέλω αυτό να συμβεί. Είχα μιλήσει για λίγο και με τον Ομάρ (Ελαμπντελαουί) που είναι θρύλος εδώ και μου είπε πολύ καλά πράγματα για τον σύλλογο. Όλοι μου είπαν ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό κλαμπ, ήταν λοιπόν μια πολύ καλή απόφαση για μένα.

Οι φίλαθλοι μπορούν να περιμένουν από εμένα αφοσίωση, έναν ποδοσφαιριστή με πάθος που πάντα θέλει να τα δίνει όλα στο γήπεδο. Έναν παίκτη που δουλεύει πολύ σκληρά, που είναι πολύ γρήγορος, το οποίο μάλλον είναι το δυνατό μου σημείο και μπορεί να βοηθήσει την ομάδα να δημιουργήσει επιθετικά, καθώς επίσης και να αμυνθεί.

Ήταν το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να παίζω για τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Γνώριζα τον Ολυμπιακό από όταν ήμουν μικρός, γιατί είναι αρκετά γνωστός στη Νορβηγία, υπάρχουν άνθρωποι εκεί που τον παρακολουθούν. Το γεγονός, λοιπόν, ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα και τα κατάφερα είναι μια σπουδαία στιγμή για εμένα, καθώς όπως είπα ήταν ένα παιδικό μου όνειρο να παίξω σε έναν μεγάλο σύλλογο. Έτσι νιώθω αυτή τη στιγμή και είμαι πολύ ευτυχισμένος.

Ο άνθρωπος που με βοήθησε περισσότερο στο ποδοσφαιρικό μου ταξίδι θα έλεγα ότι είναι ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν επίσης ο προπονητής μου όταν ήμουν μικρός. Πάντα με παρακολουθούσε από πολύ κοντά στην καριέρα μου. Είναι ξεκάθαρα εκείνος.

Έκανα πολλές θυσίες για να φτάσω έως εδώ. Προέρχομαι από το πιο βόρειο μέρος της Νορβηγίας κι έπρεπε να μετακομίσω στο Νότο σε πολύ μικρή ηλικία. Από τα 16 μου ήδη έφυγα μακριά από την πόλη μου, τους φίλους μου, την οικογένειά μου για να προσπαθήσω να γίνω ποδοσφαιριστής. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι το να αφήσω πίσω την οικογένεια και τους φίλους μου για να κυνηγήσω το όνειρό μου, ήταν από τις δυσκολότερες αποφάσεις και η μεγαλύτερη θυσία που έπρεπε να κάνω για να βρεθώ σήμερα εδώ.

Θα κάνω τα πάντα για φιλάθλους και για την ομάδα, για να βοηθήσω να πετύχουμε όμορφα πράγματα. Όπως είπα και στην αρχή, θέλω να δείξω αφοσίωση και δεν θα γυρίσω ποτέ την πλάτη μου σε αυτόν τον σύλλογο. Θα παλεύω πάντα κι ελπίζω αυτό να αρέσει στους φιλάθλους».