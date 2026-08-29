Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του Ολυμπιακού το απόγευμα του Σαββάτου (29/8), ο οποίος έμαθε τη σειρά των αγώνων του στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της League Phase του Europa League και την επομένη έγινε γνωστό και το ακριβές πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή πορεία για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στη Γιαγκελόνια στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ ένα μήνα αργότερα ταξιδεύει στη Μασσαλία για την κόντρα απέναντι στη Μαρσέιγ.

Για την 3η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει στην Ελλάδα τη Σπάρτα Πράγας στις 22 Οκτωβρίου, ενώ στις αρχές Νοέμβρη ταξιδεύει στη Γαλλία για το απαιτητικό ματς κόντρα στη Ρεν. Στις 26 του ίδιου μήνα υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και δυο εβδομάδες αργότερα ακολουθεί το εκτός έδρας ματς απέναντι στην Τσέλιε.

Στις 21 Ιανουαρίου του 2027 φιλοξενεί την Χόφενχαϊμ εντός έδρας, ενώ το πρόγραμμα της League Phase ολοκληρώνεται μια εβδομάδα μετά στο γήπεδο της Τορέενσε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League