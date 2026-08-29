Η Λεβάντε διέσυρε με 5-2 την Μπέτις, με τον Πάμπλο Γκαρθία, που συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, να αγωνίζεται για τους ηττημένους.

Εντυπωσιακό σεφτέ έκανε στη φετινή La Liga η Λεβάντε, που διέλυσε με 5-2 την Μπέτις εντός έδρας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δις στο πρώτο ημίχρονο με Ντέλα (24') και Μπαρντέλι (45+1'), ωστόσο δέχτηκαν ισάριθμες απαντήσεις από Μπαρτρά (34') και Ρικέλμε (45+4').

Εντέλει, οι Γκρανότας ξέσπασαν στο δεύτερο μέρος, με τον Μπρούγκε να σημειώνει δύο γκολ (45', 70') και τον Ολασαγκάστι να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα.

Για τους Βερδιμπλάνκος, πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 67ο λεπτό -και δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο 69'- ο Πάμπλο Γκαρθία, που συνδέθηκε αυτές τις μέρες με τον Ολυμπιακό.