Λυσάνδρου: «Στρατηγός ο Νίκολιτς, μοναδικός ο τρόπος που προετοιμάζει την ΑΕΚ»

Ο αντιπρόεδρος και CEO της ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου, σε δηλώσεις του στη Σερβία αποθέωσε τον προπονητή των πρωταθλητών, Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ συνεχίζει τις... υψηλές πτήσεις με τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος εξασφάλισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League. Ο αντιπρόεδρος και CEO του Δικεφάλου, Μηνάς Λυσάνδρου, σε δηλώσεις του στην «ArenaSport» της Σερβίας έβγαλε το... καπέλο στον Σέρβο τεχνικό για την άψογη δουλειά που έχει κάνει στην Ένωση.

Οι δηλώσεις του Μηνά Λυσάνδρου

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι για την επιτυχία της ΑΕΚ να προκριθεί στους ομίλους του Champions League. Είμαστε στη League Phase κάτι που ήταν και πρώτος μεγάλος στόχος της σεζόν για μας. Όταν καταφέρνεις να είσαι μέλος αυτής της θαυμάσιας ποδοσφαιρικής οικογένειας όπου ανήκουν οι κορυφαίοι είναι κάτι το υπέροχο».

Στην ΑΕΚ έχετε τρεις Σέρβους, τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Λούκα Γιόβιτς και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς...

«Πρώτα από όλα μιλάμε φυσικά για τον στρατηγό, τον Μάρκο Νίκολιτς. Αν κάποιος θέλει να καταλάβει το ταλέντο του, την προσωπικότητα του, την προπονητική του ικανότητα, τότε το μόνο που έχει να κάνει είναι να δει ένα παιχνίδι μας. Το πως προετοιμάζει την ομάδα σε όλα τα επίπεδα είναι κάτι το μοναδικό. Είναι μεγάλος κόουτς και φέρνει σπουδαία αποτελέσματα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».

