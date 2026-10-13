Κοϊτά: «Θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε»

Η συνέντευξη Τύπου του Αμπουμπκαρί Κοϊτά ενόψει της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, στο πλευρό του Μάρκο Νίκολιτς, κι επισήμανε πως αυτός και οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Αμπουμπκαρί Κοϊτά

«Γνωρίζουμε τη σημασία της αυριανής αναμέτρησης και θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να επιστρέψουμε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα».