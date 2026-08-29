Παναθηναϊκός: H δημιουργική πρόοδος, η τεράστια πληγή και ο Νίστρουπ που είναι προπονητής κι όχι μάγος!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό πέρα από την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Δεν χωρά καμία αμφιβολία πως για τον Παναθηναϊκό αυτό που έχει την μεγαλύτερη αξία και σημασία σε αυτή την καλοκαιρινή πορεία είναι το αποτέλεσμα. Ο επίλογος των έξι παιχνιδιών στα προκριματικά του Conference League. Το happy end, το 3/3, η δουλειά που έγινε και σημαίνει πολλά παραπάνω από μία πρόκριση για έναν οργανισμό που δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί μία τόσο μεγάλη αποτυχία στο ξεκίνημα της σεζόν. Θα έπρεπε να το μπορεί, όμως αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να παραδεχθούμε πως στο Τριφύλλι των δεκαέξι ετών χωρίς πρωτάθλημα, αυτές οι κρίσεις είναι μη διαχειρίσιμες σε βάθος χρόνου και μπορούν να διαλύσουν κάθε καλή προσπάθεια.

Ανεξάρτητα, όμως, από την πρόκριση που επαναλαμβάνουμε είναι η πιο σημαντική, υπάρχουν και τα ποδοσφαιρικά δεδομένα που προκύπτουν από τις έξι αναμετρήσεις του Τριφυλλιού. Πάσκι, ΤΣΣΚΑ1948 και Χράντετς ήταν ομάδες σαφέστατα υποδεέστερες σε ατομική ποιότητα αλλά σύνολα που ήταν δεμένα, δουλεμένα από τον ίδιο προπονητή για αρκετό καιρό, ομάδες έτοιμες και με συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, παίκτες που είχαν προλάβει να δεθούν μεταξύ τους σε ποδοσφαιρικό και ανθρώπινο επίπεδο. Στοιχεία που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός, πράγματα που στο ποδόσφαιρο ήταν, είναι και θα είναι πιο σημαντικά από δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται σε μεταγραφές χωρίς να υπάρχει συνέχεια, συνέπεια και σχέδιο. Ο Μπόγκναρ στη Πάκσι διανύει την τέταρτή του σεζόν. O Aλεξάντροφ στη ΤΣΣΚΑ την δεύτερη. O Xόρες στη Χράντετς την τρίτη. Και ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό τον τρίτο του μήνα, όντας ο έβδομος προπονητής από τα Χριστούγεννα του 2023 μέχρι και σήμερα.

Τα ματς αυτά ήρθαν να αναδείξουν μια πρώτη εικόνα για τον φετινό Παναθηναϊκό, αυτά που κάνει καλά, αυτά που κάνει άσχημα, εκείνα που μπορεί να κάνει καλύτερα και όσα πρέπει να βελτιώσει. Με την βοήθεια του Wyscout πάμε να τα δούμε.

Δημιουργικά ήταν καλός

Από μία ομάδα που δημιουργούσε με το σταγονόμετρο, όπως ήταν η περσινή και είχε βλέψεις αμυντικογενείς πάνω στο χορτάρι με νοοτροπία που ταιριάζει σε μικρό κλαμπ, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να κυριαρχήσει στα παιχνίδια, να πάρει τα ματς με την επίθεσή του, το ποδόσφαιρό του, τους συνδυασμούς του. Σε κάποια παιχνίδια τα κατάφερε σε άλλα όχι. Σταθερά, όμως, ο δείκτης της δημιουργίας του ήταν σε πολύ καλά επίπεδα.

Σε αυτά τα έξι παιχνίδια το Τριφύλλι είχε 1.97xGoals, δημιουργούσε δηλαδή ανά μέσο όρο 2 προσδοκώμενα γκολ. Πέτυχε συνολικά 11 τέρματα, σε γενικές γραμμές ήταν εύστοχος αλλά αυτό που μπορεί να κρατήσει σε αυτό το κομμάτι, είναι η δημιουργία του, που με τους παίκτες που έρχονται να προστεθούν στην εξίσωση και πάνω από όλα την συνέχεια της δουλειάς του προπονητή και της κατανόησης/εκμάθησης αυτής να φτάσει ακόμη πιο ψηλά.

Αναλυτικά:

vs Πάκσι: 2.5xG&2.36xG

vs ΤΣΣΚΑ: 1.01xG&1.64xG

vs Χράντετς: 1.8xG&2.56xG

Tεράστια ανασταλτική πληγή

Ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνευσε να αποκλειστεί, δεν τα βρήκε σκούρα από την επιθετική του λειτουργία αλλά από την ανασταλτική. Δεν έγιναν θρίλερ τα ζευγάρια επειδή δεν έβαζε την μπάλα στο πλεκτό αλλά επειδή δεν κατάφερε σε κανένα παιχνίδι να κρατήσει το μηδέν και πολύ περισσότερο δεν κατάφερε να κρατήσει σε χαμηλές απειλές τους αντιπάλους του.

Είχε μια τεράστια πληγή, η οποία δεν έκλεισε μέσα στο καλοκαίρι αλλά επιβάλλεται να κλείσει από εδώ και στο εξής, καθώς αν παραμείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα, οι ''πράσινοι'' δεν θα μπορέσουν να διεκδικήσουν υψηλούς στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στο σύνολο των παιχνιδιών στα προκριματικά του Conference League ο Παναθηναϊκός ανά μέσο όρο επέτρεψε στους αντιπάλους του 1.68xG ανά παιχνίδι. Πρόβλημα και μάλιστα τεράστιο! Παραπάνω από 1.5 ''σίγουρο'' γκολ στον αντίπαλο ανά ματς, είναι μη διαχειρίσιμο για ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό.

Είτε λόγω των χαρακτηριστικών των παικτών του στη μεσαία γραμμή, είτε εξαιτίας του χρόνου που χρειάζεται για να υπάρχουν τέλειες τοποθετήσεις και αντιδράσεις όταν χάνεται η μπάλα, είτε εξαιτίας έλλειψης φρεσκάδας στα τελευταία λεπτά των αγώνων, το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Τεράστιο και πρέπει να λυθεί.

Αναλυτικά:

vs Πάκσι: 1.71&0.71

vs ΤΣΣΚΑ: 1.79&1.23

vs Χράντετς: 1.67&2.99

Ο Νίστρουπ είναι προπονητής και όχι μάγος

Παρέλαβε καμμένη γη. Ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, ομάδα που τερμάτισε 4η και χωρίς νίκη στα play offs, ομάδα που το μόνο που της δίδαξε ο προηγούμενος προπονητής ήταν να παίζει στο μισό γήπεδο και να ψάχνει τον Τεττέη σαν σούπερ ήρωα στην κορυφή της επίθεσης. Παρέλαβε μια ομάδα που είχε υποθηκεύσει το ευρωπαϊκό της μέλλον βάσει της... επιτυχίας του Ράφα Μπενίτεθ με το προσπέρασμα του Λεβαδειακού και έπρεπε να κάνει τρεις σερί προκρίσεις. Μία ομάδα που είναι εντελώς καινούρια, με παίκτες που έρχονται μέχρι και την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, μία ομάδα που είχε ανάγκη μία ολοκληρωτική αλλαγή στην αγωνιστική της ταυτότητα. Έναν οργανισμό με τεράστια, ασφυκτική πίεση. Αν κάποιος περίμενε ή είχε την απαίτηση μέσα σε οκτώ εβδομάδες, με τις παραπάνω συνθήκες και την υποχρέωση για 3/3, να δει έναν Παναθηναϊκό να... πετάει, μάλλον θα πίστεψε πως το κλαμπ προσέλαβε μάγο και όχι προπονητή. Τα κακώς κείμενα των ''πρασίνων'' στα προκριματικά αναφέρθηκαν πιο πάνω. Όπως είπε και ο ίδιος ο Νίστρουπ έχει μάτια και βλέπει, αναλύει, γνωρίζει. Η παραδοχή του προβλήματος είναι το πρώτο στάδιο της λύσης του. Πρέπει να το λύσει και το ξέρει. Άλλο η καταγραφή της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας και άλλο οι ποδοσφαιρικές... τρέλες.

Μαγικά κουμπιά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο ο χρόνος και η δουλειά. Αυτό είναι και δεν αλλάζει. Ο Νίστρουπ πέρασε μέσα από τις πύλες της φωτιάς αλώβητος, έκανε το 3/3 και αυτό είναι που έχει σημασία στο σήμερα. Ο Παναθηναϊκός που θα παρουσιάσει στη συνέχεια είναι το ζητούμενο. Ένας Παναθηναϊκός με τρία νέα πρόσωπα στη μεσαία γραμμή που δεν τα έχουμε δει μέχρι σήμερα. Κάνγκουα, Λούζα και η μεταγραφή που έρχεται. Άλλο έργο, διαφορετική ιστορία. Μην το ξεχνάμε.

Οι οκτώ εβδομάδες δεν είναι οκτώ μήνες. Όλα στην ώρα τους...