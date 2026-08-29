Παρτιζάν σε Ούγκρεσιτς: «Ευχαριστούμε για όλα, να είσαι περήφανος για τη διαδρομή σου»

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν για τη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς και τα υπέροχα λόγια για τον νεαρό μέσο.

Η Παρτιζάν, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, αποχαιρέτησε τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ένα παιδί που αναδείχθηκε μέσα από τα φυτώριά της κι έφτασε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει μέλος της πρώτης ομάδας και να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Η μετακίνηση του 20χρονου μέσου στον ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/08) κι έτσι μετά τον «δικέφαλο του βορρά» και η σερβική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τον κόσμο της, αλλά και να αποχαιρετήσει ένα παιδί, που βγήκε από τα σπλάχνα της.

Οι Σέρβοι τόνισαν πως ο Ούγκρεσιτς θα μπορεί να είναι περήφανος για τη μέχρι τώρα διαδρομή του, τον ευχαρίστησαν για όλα όσα προσέφερε στο κλαμπ και του ευχήθηκαν υγεία και καλή επιτυχία στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο τους συνδέει μία ειλικρινής φιλία.

Η ανακοίνωση της Παρτιζάν

«Η Παρτίζαν και ο ΠΑΟΚ ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Παρτίζαν διατήρησε και ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Ο Όγκνιεν φόρεσε για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα πριν καν συμπληρώσει τα δέκα του χρόνια. Πέρασε από όλα τα τμήματα της ακαδημίας της Παρτίζαν, αγωνίστηκε στην Τελεόπτικ και το 2023 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογό μας.

Έναν χρόνο αργότερα έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα και στη συνέχεια έγινε διεθνής με την Εθνική Σερβίας.

Με τη σκληρή δουλειά, τις καλές εμφανίσεις και τον επαγγελματισμό που επέδειξε απέναντι στη φανέλα της Παρτίζαν, κέρδισε θέση βασικού στην πρώτη ομάδα και στη συνέχεια είχε την ιδιαίτερη τιμή να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού του συλλόγου στον οποίο μεγάλωσε ποδοσφαιρικά.

Με την πρώτη ομάδα της Παρτίζαν πραγματοποίησε 63 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και σημείωσε 13 γκολ.

Από ένα παιδί των ασπρόμαυρων ακαδημιών μέχρι αρχηγός της πρώτης ομάδας, ο Όγκνιεν διένυσε μία διαδρομή για την οποία μπορεί να είναι υπερήφανος. Τώρα αποχωρεί για έναν σύλλογο με τον οποίο την Παρτίζαν συνδέει μία ιδιαίτερη και ειλικρινής φιλία.

Η Παρτίζαν ευχαριστεί τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για όλα όσα πρόσφερε με την ασπρόμαυρη φανέλα και του εύχεται υγεία, ευτυχία και πολλές επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια της καριέρας του.

Ούγκρι, σε ευχαριστούμε για όλα και καλή επιτυχία!»

Fudbalski klub Partizan i PAOK postigli su dogovor o transferu Ognjena Ugrešića u redove kluba iz Soluna. Partizan je ovim dogovorom zadržao i pravo na procenat od narednog transfera igrača.



Ognjen je crno-beli dres prvi put obukao sa nepunih deset godina. Prošao je sve… pic.twitter.com/zCg4f1i1kN August 29, 2026

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