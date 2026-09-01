Διαθέσιμος ο Σέρβος για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου, Μυικός ο τραυματισμός του Χατζηδιάκου που αποκλείστηκε

Με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τον ΟΦΗ στο αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με μια απογευματινή προπόνηση. Αυτή δεν άλλαξε τα δεδομένα στο μέτωπο των τραυματιών, καθώς οι Μεϊτέ, Λουσέ και Σαρρής συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους.

Στα «πιτς» μπήκε πλέον και επίσημα ο Παντελής Χατζηδιάκος, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό υποκνημίδιο μυ, με την κατάστασή του να αξιολογείται πλέον καθημερινά.

Την αποστολή του Δικεφάλου αποτελούν οι: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Κοσίδης, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου.