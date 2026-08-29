Όπως αναμενόταν, ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέναν Κόντρο από τη Φερεντσβάρος.

Παίκτης του ΟΦΗ είναι με κάθε επισημότητα ο Κέναν Κόντρο. Ο Βόσνιος φορ πέρασε με επιτυχία τα απαραίτητα ιατρικά τεστ, στα οποία υποβλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (28/8) και υπέγραψε το συμβόλαιο του με τους Κυπελλούχους Ελλάδας.

Το deal των Κρητικών με τη Φερεντσβάρος είναι για μονοετή δανεισμό, όμως το συμβόλαιο του με τους Ούγγρους εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 και ήδη υπάρχει συμφωνία με τον 33ρονο επιθετικό για έναν ακόμα χρόνο, η οποία θα ενεργοποιηθεί στο τέλος της σεζόν.

Ο Κόντρο είναι ο φορ που αναζητούσε εδώ και καιρό ο Χρήστος Κόντης και έρχεται να αναβαθμίσει το ρόστερ στο «9». Κατά πάσα πιθανότητα οι μεταγραφές του ΟΦΗ έκλεισαν, εκτός, φυσικά, αν προκύψει κάποια ευκαιρία την οποία δεν θα μπορεί να χάσει.

Άλλωστε απομένουν πολλές μέρες στο μεταγραφικό παζάρι, το οποίο στην Ελλάδα ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου. Αναφορικά με την ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Europa League αυτή πρέπει να δηλωθεί μέχρι τις 00:59 της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την Ferencvaros TC για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, Kenan Kodro.

Ο διεθνής επιθετικός με την Εθνική Βοσνίας (15 συμμετοχές, 2 γκολ), γεννήθηκε στις 19/8/1993 και έχει εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς με την FC Copenhagen μέτρησε 8 συμμετοχές (5 γκολ) στο Europa League και με την Videoton Fehérvár 5 συμμετοχές (3 γκολ, 1 ασίστ) στο Conference League.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2025-26) αγωνίστηκε σε 34 ματς (8 γκολ) με τη φανέλα της Real Zaragoza, ως δανεικός από τη Ferencvaros TC, ενώ με την ουγγρική ομάδα μετρά 22 συμμετοχές και 2 γκολ.

Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Gaziantep FK στο κύπελλο Τουρκίας με 6 γκολ σε 5 αγώνες (2024-25), ενώ στην μέχρι τώρα καριέρα του έχει κατακτήσει δυο πρωταθλήματα (2024, 2019) και ένα Super Cup (2021).

Τις περισσότερες συμμετοχές τις έχει πραγματοποιήσει ως ποδοσφαιριστής της CA Osasuna (88 αγώνες, 15 γκολ, 5 ασίστ), ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Athletic Bilbao (27 συμμετοχές, 4 γκολ), Real Sociedad B (76 συμμετοχές, 16 γκολ), Gaziantep FK (32 συμμετοχές, 8 γκολ), FC Copenhagen (18 συμμετοχές, 6 γκολ), Mainz (10 συμμετοχές) και Grasshopper (15 συμμετοχές, 7 γκολ).

Kenan, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».