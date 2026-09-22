Νίκολιτς για Γιόβιτς: «Νιώθει εμπιστοσύνη και αγάπη στην ΑΕΚ και το ανταποδίδει»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στη Σερβία απάντησε και στο πώς κατάφερε να αναγεννήσει τον Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ.

Πολλά και διάφορα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στο ποδοσφαιρικό φόρουμ στο Βελιγράδι για την ΑΕΚ και τη νοοτροπία νικητή που έχει ο ίδιος.

Επίσης αναφέρθηκε στην ιστορία με τον Ντομαγκόι Βίντα και πώς τον μετέτρεψε σε διαφορετικού τύπου ηγέτη, ενώ ρωτήθηκε και για τον Λούκα Γιόβιτς και πώς κατάφερε να τον αναγεννήσει, με τον Σέρβο φορ να πετυχαίνει πέρυσι 21 γκολ και να μετράει ήδη έξι τη νέα σεζόν.

Όπως τόνισε ο Νίκολιτς, το επίτευγμα είναι του ίδιου του Γιόβιτς, ο οποίος βρήκε στην ΑΕΚ αγάπη και εμπιστοσύνη και το ανταποδίδει με αυτές τις εξαιρετικές εμφανίσεις σκοράροντας.

«Δεν έκανα εγώ κάτι, είναι δικό του επίτευγμα. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και υπέροχος άνθρωπος, απλώς χρειαζόταν ένα περιβάλλον όπου θα του έδειχναν εμπιστοσύνη. Αν κάτι πήρε από εμάς, αυτό ήταν η εμπιστοσύνη, και την ανταποδίδει με τον τρόπο που βλέπουμε. Έχει υπάρξει παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μίλαν. Όταν είσαι παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό αποτελεί από μόνο του ένδειξη ποιότητας, ανέφερε και συνέχισε λέγοντας:

«Υπό αυτή την έννοια, χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε καλά, θα ένιωθε εμπιστοσύνη και αγάπη. Αυτό το νιώθει από όλους μας στον σύλλογο, αλλά και από τον κόσμο, και το απολαμβάνει. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι και να πετύχει τώρα περισσότερα γκολ από όσα πέτυχε την περασμένη σεζόν. Αυτό συζητάμε, και ο χρόνος θα δείξει».