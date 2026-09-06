Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
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Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (6/9) ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
Η 3η αγωνιστική της Superleague περιλαμβάνει ένα ακόμη ντέρμπι (σσ πέρα από το ΑΕΚ - Άρης, 5-0), αφού απόψε (6/9, Live από το Gazzetta) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
Το «τριφύλλι» θέλει να κάνει... ποδαρικό στα εντός έδρας παιχνίδια με νίκη, την ίδια ώρα που οι Θεσσαλονικείς θα ψάξουν το 3/3 για να ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η αναμέτρηση θα κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΙ.
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