Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (6/9) ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.

Η 3η αγωνιστική της Superleague περιλαμβάνει ένα ακόμη ντέρμπι (σσ πέρα από το ΑΕΚ - Άρης, 5-0), αφού απόψε (6/9, Live από το Gazzetta) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Το «τριφύλλι» θέλει να κάνει... ποδαρικό στα εντός έδρας παιχνίδια με νίκη, την ίδια ώρα που οι Θεσσαλονικείς θα ψάξουν το 3/3 για να ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αναμέτρηση θα κάνει σέντρα στις 21:30 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΙ.