Ντοντό λοιπόν για Ολυμπιακό και το Gazzetta σκανάρει τον χαρισματικό Βραζιλιάνο μπακ, που ξεχώρισε από μικρός για το ταλέντο του και διακρίθηκε σε Ουκρανία και Ιταλία.

Το Ντόντο (Raphus cucullatus) ήταν ένα ενδημικό πουλί που ζούσε στον Ινδικό ωκεανό και ειδικότερα στο νησί του Μαυρίκιου. Συγγενικό είδος με τα περιστέρια με το ύψος του να ανέρχεται περίπου στο ένα μέτρο και το βάρος του περίπου στα 20 κιλά. Τρεφόταν κυρίως με φρούτα που φύτρωναν στο έδαφος. Εξαλείφθηκε εξαιτίας της παρουσίας ανθρώπων στον Μαυρίκιο μεταξύ 1660-1680 και ενώ τα τελευταία χρόνια γινόταν μία προσπάθεια από επιστήμονες.

Στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα υπάρχει ο Ντοντό που ξεκάθαρα είναι μία ξεχωριστή περίπτωση και δεν είναι ένας ακόμα Βραζιλιάνος ακραίος μπακ. Γεννημένος στο Ταουμπατέ του Σάο Πάολο ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή ως σέντερ φορ στην ομάδα της πόλης του προτού βρεθεί μετά στη Κοριτίμπα και καθιερωθεί εκεί σε έναν σύλλογο που πήρε το 2017 το Πρωτάθλημα του Παρανά.

Από αρκετά μικρή ηλικία άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον συλλόγων από την Ευρώπη όπως η Μπενφίκα και η Σάλκε. Ωστόσο στα 19 του χρόνια τον υπέγραψε αντί 2 εκατ. ευρώ η Σαχτάρ Ντόνετσεκ για να παίξει λίγα ματς και μετά να δοθεί δανεικός στην πορτογαλική Βιτόρια Γκιμαράες. Όντας πάντα ένας παίκτης που πίστευε πολύ στον εαυτό του και στις δυνάμεις του επέστρεψε στην Ουκρανία και επανασυνδέθηκε με τον κόουτς Κάστρο και τον βοηθό Σεβερίνο, με τους οποίους είχε δουλέψει μαζί στην Πορτογαλία.

Ο Σεβερίνο που έχει δουλέψει μαζί του μιλώντας στο Viola Nation είχε πει ότι έχει φοβερή ποιότητα αλλά και εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και άρα κατάρτιση και ότι στην Πορτογαλία τον είχαν ξεχωρίσει από μικρή ηλικία για το ταλέντο του. Στεκόταν δε στο ότι μέσα στα χρόνια ωρίμασε και βέβαια η μεγάλη ταχύτητα που έχει και η ένταση με την οποία παίζει είναι μέσα στα ατού του. Ο Σεβερίνο έδωσε έμφαση και στο ότι με τα χρόνια ο Ντοντό μείωσε για τα καλά τα λάθη του αλλά και έφτιαξε / διόρθωσε την τακτική / αμυντική προσέγγισή του.

Ο Ντοντό εξελίχθηκε σε ένα από τα καλύτερα φουλ μπακ στην Ουκρανία με 5 γκολ και 17 ασίστ σε 97 αγώνες στη Σαχτάρ και βοηθώντας την ομάδα του να πάρει Πρωτάθλημα το 2020 και Super Cup το 2021. Οι εξελίξεις με την εισβολή της Ρωσίας επέσπευσαν την αποχώρησή του και έκλεισε στη Φιορεντίνα για ένα ποσό στα 14.5 εκατ. συν 3.5. ως μπόνους.

Δεν άργησε να δείξει την χρησιμότητά του στη Φιορεντίνα με 1 γκολ και 4 ασίστ σε 50 αγώνες και ενώ η ομάδα του πήγε στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας και σε αυτόν του Conference, τα οποία έχασε οριακά. Η Φιορεντίνα τα τελευταία χρόνια έχασε 2 τελικούς στο Conference: έναν με Γουέστ Χαμ και έναν με Ολυμπιακό, όπου με τους Πειραιώτες ο Ντοντό είχε χριστεί βασικός και έβγαλε όλο το ματς.

Ο Ντοντό βρέθηκε να αντιμετωπίζει και πρόβλημα τραυματισμού στη θητεία του στη Φιορεντίνα παρόλα αυτά επέστρεψε για να βοηθήσει ξανά. Στη Φιορεντίνα ο Ντοντό αποδείχθηκε κομβικός και σε μονομαχίες ένας με έναν και στο δημιουργικό σκέλος.

Ένα άλλο συν του ήταν οι επιτυχημένες ντρίμπλες του. Έφτασε να έχει 1.5 πετυχημένες ανά αγώνα (με ποσοστό 53%), να δημιουργεί 8 μεγάλες φάσεις ανά αγώνα έχοντας τη 2η καλύτερη επίδοση την Ιταλία και έχει 1 πάσα κλειδί ανά αγώνα.

Ακόμα και αμυντικά ήταν 2ος στη Λίγκα πίσω από τον Μάρι με 1 αναχαίτιση (κόψιμο) ανά αγώνα και 2ος πίσω από τον Γκόσενς σε τάκλιν με 1.3 ανά αγώνα. Το 2024 είχε λάβει το μοναδικό του προσκλητήριο για την Εθνική Βραζιλίας.

Ακόμα και στο Conference πάντως ο Ντοντό σημείωσε πολύ δυνατά στατιστικά έχοντας την πρωτιά στην ομάδα του σε ασίστ (1 ανά αγώνα ενώ οι προσδοκώμενες ασίστ του ήταν 1.37), φάσεις που δημιουργήθηκαν από έναν παίκτη (3), πάσες - κλειδιά ανά αγώνα (2) και πετυχημένες ντρίμπλες ανά ματς (1.2). Ο Ντοντό έχει λειτουργήσει και ως μπακ χαφ αλλά και ως μπακ - εξτρέμ (παίζοντας όλη την πλευρά). Έχει ανταποκριθεί σε συστήματα όπως το 3-5-2 ή το σχήμα του 4-2-3-1.

Φυσικά δεν είναι τέλειος. Παίζει πολλές φορές με ρίσκο και παραπάνω ένταση, κάνει αρκετά φάουλ και κάποιες φορές δυσκολεύεται με πιο σωματώδεις αντιπάλους. Παρόλα αυτά είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης με φοβερή τεχνική και πολλές φορές τα καλύπτει όλα αυτά ενώ είναι παίκτης που έχει μάθει να παίζει πολύ καλά απέναντι σε καταστάσεις φοβερού πρέσινγκ των αντιπάλων. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Γκαμπριέλε Μαρκότι, τον έχει αναφέρει ως έναν εκ των κορυφαίων δεξιών μπακ στην Ιταλία.

Οι ομάδες του Ντοντό με αριθμούς