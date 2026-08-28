Ολυμπιακός: Αντί για Πέντερσεν, παίρνει Ντοντό από την Φιορεντίνα

Τράμπα... στα δεξιά μπακ κάνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αφήνει την περίπτωση Πέντερσεν και κινείται για τον Ντοντό της Φιορεντίνα.

Αλλαγή δεδομένων στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Την ώρα που ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν βρίσκεται στην Ελλάδα, από την Ιταλία προκύπτει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κινηθεί δυναμικά για τον Ντοντό της Φιορεντίνα.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος βρίσκεται στο ραντάρ του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να έχουν έρθει σε επαφή με τη Φιορεντίνα για την περίπτωσή του.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω των τελευταίων δεδομένων στην υπόθεση του Πέντερσεν. Ο Νορβηγός αμυντικός έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης, μαζί με τους τρεις εκπροσώπους του, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Όμως, από την Ιταλία μεταδίδεται ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τορίνο έχουν παρουσιάσει εμπλοκή τις τελευταίες ώρες.

Ο Ντοντό αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά της άμυνας, είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της χώρας του και έχει συμβόλαιο με τη Φιορεντίνα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση για τις επαφές με την ιταλική ομάδα, γεγονός που σημαίνει πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά - όπως σε κάθε μεταγραφική περίπτωση μέχρι να μπουν οι υπογραφές στα συμβόλαια.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου προμηνύονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τους «ερυθρόλευκους».