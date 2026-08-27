Done deal με Ολυμπιακό και Πέντερσεν. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ αναμένεται μέχρι την Παρασκευή (28/8) στην Αθήνα.

Τέλος καλό όλα καλά με την περίπτωση του Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος θα καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας των ερυθρόλευκων. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ο Ολυμπιακός έκλεισε τον παίκτη της Τορίνο με ένα ποσό 6+2 εκατ. ευρώ, ενώ ο 26χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Ελλάδα είτε το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στην Ελλάδα, είτε το αργότερο αύριο Παρασκευή (28/8), ώστε να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό ως το 2030.

Ο Μάρκους Χόλγκρεν Πέντερσεν ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ, όπου αγωνίστηκε στα 5 από τα 7 παιχνίδια.

Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Τρόμσο και «ανέβηκε» το 2018 στην ανδρική ομάδα. Ακολούθησαν πετυχημένα περάσματα σε Μόλντε και Φέγενορντ, προτού μετακομίσει το 2025 στην Τορίνο, με την οποία έχει καταγράψει 64 συμμετοχές με συνολικό απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ. Είναι κυρίως δεξιός μπακ, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και αριστερά (ως μπακ και ως χαφ).