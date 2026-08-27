Νέα αναβολή στη συζήτηση για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, τι θα γίνει στα ματς του Άρη

Νέα παράταση παίρνει η συζήτηση σχετικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι.

Το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, παίρνει νέα παράταση, καθώς δεν έχει υπάρξει ομοφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο αρχιδιαιτητής Στεφάν Λανουά ήταν εκείνος που ζήτησε να μετατεθεί η σχετική συζήτηση για τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ώστε μέχρι τότε να υπάρξει αξιολόγηση της κατάστασης και να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Ως εκ τούτου, τα μεγάλα παιχνίδια θα συνεχίσουν να διεξάγονται με ξένους διαιτητές, ενώ στο VAR θα παραμένουν επίσης ξένοι αξιωματούχοι της διαιτησίας.

Τι ισχύει στα παιχνίδια του Άρη

Ειδικό καθεστώς αναμένεται να ισχύσει στα παιχνίδια του Άρη. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι αναμετρήσεις των «κίτρινων» με τις υπόλοιπες ομάδες θα γίνονται με Έλληνες διαιτητές, με εξαίρεση τα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Το τεταμένο κλίμα που υφίσταται γύρω από τα συγκεκριμένα παιχνίδια, αναγκάζει τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, να προχωρήσει σε κατ' ιδίαν επαφές με τους ιδιοκτήτες των δύο ομάδων, προκειμένου να υπάρξει κοινή γραμμή και να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγονται τα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Υπενθυμίζεται ότι ούτε στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2026 είχε ληφθεί οριστική απόφαση για την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι. Τότε, το ζήτημα είχε βρεθεί στο επίκεντρο της Ε.Ε.Π. της ΕΠΟ, με το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται Έλληνες διαιτητές και ξένοι στο VAR να παραμένει στο τραπέζι.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης είχε επισημάνει πως θέση της ΚΕΔ και της ΕΠΟ είναι να υπάρξει επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών, με ξένους στο VAR, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η παρουσία ξένων διαιτητών δεν κατάφερε να περιορίσει την τοξικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πλέον, η οριστική απόφαση μετατίθεται για το φθινόπωρο, με τους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου να καλούνται να τοποθετηθούν εκ νέου, αφού προηγηθεί η σχετική αξιολόγηση. Παράλληλα, η Ε.Ε.Π. έχει επικυρώσει την προκήρυξη για το Κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup.