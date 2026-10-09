Mε προπόνηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα με τον Βόλο Elabet.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» συνεχίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10) η προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet.

Το πρόγραμμα είχε καθαρά χαρακτήρα αγώνα, με έμφαση στην τακτική σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και στις στατικές φάσεις τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση.

Στα θετικά για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα και τέθηκε ξανά στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου. Σε αντίθεση με τους Μανού Γκαρθία και Γιάννη Γιαννιώτα που είναι εκτός πλάνου για τον αγώνα με τον Βολο Elabet.

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί το απόγευμα του Σαββάτου (10/10) στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης

«Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν το απόγευμα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο Elabet (11/10, 19:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, τακτικό παιχνίδι σε όλη τη φάση του αγώνα και στατικές φάσεις σε άμυνα και επίθεση (ο Tομ Ντέλε-Μπασίρου προπονήθηκε κανονικά).

Αύριο, Σάββατο, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για το κυριακάτικο παιχνίδι».