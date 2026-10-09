Ο Μιχάλης Γρηγορίου ετοιμάζει αλλαγές απέναντι στον Βόλο και περιμένει από Χόνγκλα, Μπρούμα και το δίδυμο Κουαμέ–Καντεβέρε να επηρεάσουν συνολικά τη λειτουργία του Άρη.

Η επιστροφή του Άρη στη δράση απέναντι στον Βόλο αναμένεται να συνοδευτεί και από αλλαγές στο αρχικό σχήμα, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να αναζητά μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα όχι απλώς μία διαφορετική ενδεκάδα, αλλά και μία διαφορετική λειτουργία.

Η διακοπή έδωσε στον προπονητή των «κιτρινόμαυρων» χρόνο να δουλέψει πάνω σε αδυναμίες που είχαν εμφανιστεί στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, αλλά και να φέρει ορισμένους ποδοσφαιριστές πιο κοντά στο επίπεδο που χρειάζεται η ομάδα. Τώρα, απέναντι στον Βόλο, κάποια από αυτά τα πρόσωπα μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερο ρόλο.

Ο Μάρτιν Χόνγκλα, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά. Ο Καμερουνέζος κάλυψε σημαντικό μέρος του χαμένου εδάφους στη διάρκεια της διακοπής και επιστρέφει δυνατά στη συζήτηση για το βασικό σχήμα, δίπλα στον Ούρος Ράτσιτς.

Η συγκεκριμένη επιλογή δεν αφορά μόνο ένα διαφορετικό πρόσωπο στον άξονα. Ο Χόνγκλα μπορεί να δώσει περισσότερες καλύψεις, ανακτήσεις και αμυντική ισορροπία, επιτρέποντας στον Ράτσιτς να απαλλαγεί και από μέρος της δουλειάς προς τα πίσω και να συμμετέχει περισσότερο στη σύνδεση του άξονα με την επίθεση.

Ένα δεύτερο πρόσωπο είναι ο Μπρούμα. Ο Πορτογάλος χρησιμοποίησε τη διακοπή για να ανεβάσει ρυθμούς και να προσαρμοστεί καλύτερα στις απαιτήσεις της νέας του ομάδας. Η απουσία του Γιάννη Γιαννιώτα ανοίγει πλέον χώρο στην αριστερή πλευρά και ο Μπρούμα βρίσκεται στο κάδρο ακόμη και για θέση βασικού, εφόσον το τεχνικό επιτελείο κρίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής. Ακόμη κι αν δεν ξεκινήσει, πάντως, η ουσία δεν αλλάζει. Ο Άρης περιμένει από τον Μπρούμα να ενταχθεί σταδιακά σε πιο ενεργό ρόλο και να προσθέσει στην αριστερή πλευρά ταχύτητα, προσωπική ενέργεια και δυνατότητα στο ένας εναντίον ενός.

Η μεγαλύτερη αλλαγή μπορεί να έρθει στην κορυφή. Ο Γρηγορίου εξετάζει σοβαρά τη συνύπαρξη Κουαμέ και Καντεβέρε, ενός διδύμου που είχε δουλευτεί αρκετά στην καλοκαιρινή προετοιμασία αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε από την αρχή σε επίσημο παιχνίδι.

Η συνεργασία τους είχε δείξει καλά στοιχεία στο καλοκαιρινό διάστημα, κυρίως λόγω της κινητικότητας, της πίεσης και της δυνατότητας να εναλλάσσουν ρόλους. Ο Καντεβέρε μπορεί να κινείται περισσότερο ως σημείο αναφοράς, ενώ ο Κουαμέ έχει την ικανότητα να απομακρύνεται από την περιοχή, να συμμετέχει στη δημιουργία και να δίνει επιπλέον ένταση στην πρώτη πίεση.

Ο Άρης έχει ανάγκη ακριβώς από τέτοιες διαφοροποιήσεις. Όχι απλώς από αλλαγές προσώπων, αλλά από παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τη λειτουργία συγκεκριμένων γραμμών. Στην επιστροφή από τη διακοπή, λοιπόν, το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο ποιοι θα μπουν στην ενδεκάδα. Βρίσκεται κυρίως στο αν αυτοί οι παίκτες μπορούν να δώσουν στον Άρη το κάτι παραπάνω που του έλειψε πριν από τη διακοπή.