Μετά την ΕΕΠ δεν πάρθηκε οριστική απόφαση σχετικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών σε ντέρμπι.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Ε.Π.Π. της ΕΠΟ καθώς συζητήθηκε μεταξύ άλλων το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι έχοντας ξένους στο VAR.

Από το συμβούλιο δεν αποφασίστηκε το παραμικρό επί του θέματος και δεδομένα είναι πιο... ανοιχτά στο συγκεκριμένο κομμάτι με τον πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας, Μάκη Γκαγκάτση να τονίζει ότι θέση της ΚΕΔ και της ΕΠΟ είναι να έχουμε Έλληνες διαιτητές και ξένους VAR καθώς «όπως είδαμε δεν μειώθηκε η τοξικότητα με τη χρήση των ξένων διαιτητών, ωστόσο αυτό είναι κάτι που θα δούμε και δεν θα αποφασίσουμε τώρα».

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, οι «μεγάλοι» θα συζητήσουν και θα τοποθετηθούν επί του θέματος ενώ από εκεί και πέρα, η ΕΕΠ επικύρωσε προκήρυξη σε Κύπελλο Ελλάδος και Σούπερ Καπ.