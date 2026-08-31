Η απόλυτη... τρέλα για τον Γκονζάλες: Οι Μεξικανοί «κατέκλεισαν» τα social media του Ολυμπιακού

Ο Αρμάντο Γκονζάλες πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό και τη στιγμή του δοκαριού, έφερε δεκάδες Μεξικανούς στα social media της ομάδας.

Η τρέλα των Μεξικανών για τον Αρμάντο Γκονζάλες είναι γνωστή και φαίνεται από το γεγονός ότι το όνομά του είναι στο επίκεντρο μετά τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, με κανάλι να στέλνει ακόμα και άνθρωπο στην Ελλάδα για να είναι κοντά του.

Ο 23χρονος φορ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και είχε δοκάρι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, αγγίζοντας το παρθενικό του τέρμα με τα ερυθρόλευκα.

Το απίστευτο της υπόθεσης είναι ο χαμός που έγινε στα social media του Ολυμπιακού για αυτή τη φάση. Συγκεκριμένα, οι Μεξικανοί κατέκλεισαν τα σόσιαλ της ομάδας και έδειξαν την αγάπη τους προς τον συμπατριώτη τους για την παρθενική του συμμετοχή και την ευκαιρία που έχασε.