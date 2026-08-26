Ο Ολυμπιακός πρόσθεσε στη λίστα με τους υποψήφιους δεξιούς μπακ τον Μάρκους Χόλγκρεν Πέντερσεν της Τορίνο, με τον Μέλε να παραμένει σταθερά ο πρώτος στόχος των Πειραιωτών.

Με τον χρόνο σιγά σιγά να τελειώνει ο Ολυμπιακός κινείται ταυτόχρονα σε πολλά μεταγραφικά «μέτωπα» με ένα από αυτά να είναι εκείνο του δεξιού μπακ. Θυμίζουμε πως πρώτη επιλογή για το δεξιο άκρο της άμυνας παραμένει ο Γιοακίμ Μέλε, με τις διαπραγματεύσεις με τη Βόλφσμπουργκ να συνεχίζονται κανονικά.

Ο παίκτης φαίνεται πως είναι πρόθυμος να έρθει στην Ελλάδα, ωστόσο οι διαφορές με τον γερμανικό σύλλογο παραμένουν και όλοι περιμένουμε να δουμε αν θα έχουν θετική έκβαση οι συζητήσεις με τους «λύκους».

Παράλληλα με την υπόθεση του Μέλε, οι Πειραιώτες «τρέχουν» και άλλες περιπτώσεις, με το όνομα του Μάρκους Χόλγκρεν Πέντερσεν, ο οποίος αγωνίζεται στην Τορίνο, να έχει πέσει στο τραπέζι, ως εναλλακτική σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει του Δανού.

Ο 26χρόνος μπακ (16/07/2000), ο οποίος είναι διεθνής και με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας (μάλιστα είχε χρόνο συμμετοχής στα 5 από τα 7 παιχνίδια στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο) είναι ένα από τα ονόματα της λίστας του Μονκαντά και εξετάζεται τώρα από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Ο Πέντερσεν ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Τρόμσο και «ανέβηκε» το 2018 στην ανδρική ομάδα. Ακολούθησαν πετυχημένα περάσματα σε Μόλντε και Φέγενορντ, προτού μετακομίσει το 2025 στην Τορίνο, με την οποία έχει καταγράψει 64 συμμετοχές με συνολικό απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ.