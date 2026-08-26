Ο Ζότα Σίλβα θα είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μέχρι το 2029, όπως αναμενόταν να συμβεί μετά τις τελευταίες χρονικά εξελίξεις.

Διά στόματος του Κώστα Νικολακόπουλου και μέσα από την εκπομπή των Galacticos by Interwetten είχατε ενημερωθεί για την αγορά των δικαιωμάτων του Ζότα από τον Ολυμπιακό. Πλέον επιβεβαιώθηκε η σχετική πληροφορία και ο έμπειρος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού έως το 2029. Θυμίζουμε ότι από τη Φόρεστ δανεικοί στους Πειραιώτες είναι οι Κάρμο (με υποχρεωτική οψιόν αγοράς) και Γκουστάβο Σα.