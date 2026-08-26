Μέσα σε τέσσερις ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που τέθηκαν προς διάθεση για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (30/8, 21:00) τον Astera Aktor εκτός έδρας. Ματς για την 2η αγωνιστική όπου θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Το φοβερό είναι ότι μέσα σε 4 ώρες αγοράστηκαν όλα τα εισιτήρια που τέθηκαν σε διάθεση για τον κόσμο των Πειραιωτών. Ήτοι έχουμε ένα ακόμα sold out από τον κόσμο των Ερυθρόλευκων σε εκτός έδρας αναμέτρηση.