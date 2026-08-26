Ολυμπιακός: Σε 4 ώρες έγιναν... καπνός τα εισιτήρια για τον Αστέρα
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Μέσα σε τέσσερις ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που τέθηκαν προς διάθεση για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης».
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (30/8, 21:00) τον Astera Aktor εκτός έδρας. Ματς για την 2η αγωνιστική όπου θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Το φοβερό είναι ότι μέσα σε 4 ώρες αγοράστηκαν όλα τα εισιτήρια που τέθηκαν σε διάθεση για τον κόσμο των Πειραιωτών. Ήτοι έχουμε ένα ακόμα sold out από τον κόσμο των Ερυθρόλευκων σε εκτός έδρας αναμέτρηση.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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