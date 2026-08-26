Καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης, στον Άρη δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο των αποχωρήσεων αφού αυτή τη στιγμή η ομάδα απαριθμεί 32 ποδοσφαιριστές.

Είναι ευνόητο ότι συνθήκες αποχωρήσεων μπορεί να δημιουργήσει μόνο η αγορά υπό την έννοια ότι θα πρέπει να προκύψει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες οι οποίες μάλιστα θα έχουν την πρόθεση ολοκληρωτικής κάλυψης (ή έστω του μεγαλύτερου μέρους) των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται. Τρανό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Λορέν Μορόν ο οποίος δέχθηκε κρούση από το ΑΠΟΕΛ αλλά αυτή ήταν σα να μην έγινε ποτέ. Γιατί σε συμβόλαιο 1.000.000 ευρώ, η κυπριακή ομάδα εμφανίστηκε διατεθειμένη να καλύψει ποσοστό χαμηλότερο του 30%, συνεπώς, δεν υπήρξε ούτε ένας λόγος συνέχισης των συζητήσεων. Πέραν τούτου, η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στο «Κλ. Βικελίδης» έχει αλλάξει και τον τρόπο σκέψης του Ισπανού φορ. Δεν ήταν τυχαία δηλαδή η δήλωση του Γκαρθία για τον συμπατριώτη του και τη βοήθεια που σκοπεύει να του παρέχει προς την κατεύθυνση της αγωνιστικής ανάκαμψης.

Και πάλι όμως ο Άρης διαθέτει ένα σωρό φορ. Ράφα Μιρ, Τίνο Καντεβέρε, Κριστιάν Κουαμέ και Μιγκέλ Αλφαρέλα. Με τον τελευταίο έγιναν συζητήσεις στο προηγούμενο διάστημα αλλά δεν υπήρξε σημείο επαφής για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου. Ο Γάλλος επιθετικός γνωρίζει βέβαια ότι ο συνωστισμός που υπάρχει στην επιθετική γραμμή δεν ωφελεί τον ίδιο, γι’ αυτόν τον λόγο είναι ανοιχτός σε κάθε ενδιαφέρον μπορεί να προκύψει. Το ίδιο ισχύει και για τον Ότμαν Μπουσαΐντ ο οποίος ήταν στις επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου στα φιλικά παιχνίδια, χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή και στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος με την Καλαμάτα. Ωστόσο, η θέση του παραμένει επισφαλής. Ομοίως και ο Τάσος Δώνης του οποίου το όνομα δεν γράφτηκε στο φύλλο αγώνα στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Έχει εκφραστεί ενδιαφέρον (επίσης) από το ΑΠΟΕΛ αλλά σε οικονομικό επίπεδο διαπιστώθηκε διαφορά. Σε ότι αφορά τον Κριστιάν Κουαμέ, πρόσφατα τα ιταλικά media ανέφεραν ότι είναι στο στόχαστρο της Τορίνο, προς το παρόν όμως δεν υπάρχει επίσημη κρούση.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ανοιχτό παραμένει το θέμα του Κώστα Γαλανόπουλου ο οποίος γνωρίζει ότι είναι αρκετά πίσω στην ιεραρχία. Η περίπτωσή του επίσης περιλαμβάνει ουδόλως ευκαταφρόνητο ποσό συμβολαίου και καμία ουσιαστική πρόταση άλλης ομάδας. Και μένει ο Λόβρο Μάικιτς ο οποίος είναι ο τρίτος (ιεραρχικά) τερματοφύλακας πίσω από τους Ρικάρντο Βέλιο, Σωκράτη Διούδη. Δηλαδή, η θέση του Κροάτη είναι ακόμη δυσκολότερη σε σχέση με την περσινή όπου και πάλι είχε ρόλο τρίτου τερματοφύλακα.

Αυτό που μένει να φανεί είναι αν οι εξελίξεις στο κεφάλαιο «αποχωρήσεις» επηρεάζουν κάθε σκέψη ενίσχυσης. Αυτή είναι απαραίτητη στο κέντρο της άμυνας ούτως ώστε να επιστρέψει ο Φρέντρικ Γένσεν στη φυσική του θέση για να ολοκληρωθεί και η περίοδος του υπηρεσιακού κεντρικού αμυντικού καθώς εκεί έπαιξε ο Φινλανδός σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας.