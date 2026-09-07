Η απουσία του Φαμπιάνο ανέδειξε ξανά το ζήτημα του βάθους στην άμυνα, με τον Άρη να καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μία ακόμη ουσιαστική προσθήκη.

Η απουσία του Φαμπιάνο από το παιχνίδι με την ΑΕΚ άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από το κέντρο της άμυνας του Άρη. Ο Βραζιλιάνος είναι εδώ και χρόνια ένας από τους πιο σταθερούς και σημαντικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, με κομβικό ρόλο σε αγωνιστικό επίπεδο. Το κενό του στη Νέα Φιλαδέλφεια φάνηκε και επισημάνθηκε έντονα από τον Μιχάλη Γρηγορίου μετά το παιχνίδι.

Μπορεί, όμως, από μόνο του να εξηγήσει μία ήττα με 5-0; Προφανώς όχι. Ο Άρης γνώριζε εδώ και μήνες ότι στη συγκεκριμένη θέση θα χρειαζόταν περισσότερες και πιο έτοιμες λύσεις. Το καλοκαίρι αποχώρησαν δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Σούντμπεργκ και ο Ρόουζ, και η ανάγκη για ενίσχυση ήταν ξεκάθαρη από την αρχή του σχεδιασμού.



Ο Μπόσκο Σούταλο προστέθηκε στο ρόστερ, σχετικά αργά, και το ντεμπούτο του ήρθε κατευθείαν σε ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της σεζόν. Δίπλα του βρέθηκε ο Φρέντρικ Γένσεν, ο οποίος έχει ανταποκριθεί, με εξαίρεση το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά δεν παύει να αποτελεί λύση ανάγκης στη θέση του κεντρικού αμυντικού και όχι μία επιλογή που πρέπει να μονιμοποιηθεί εκεί.

Κάπως έτσι ο Άρης βρέθηκε απέναντι στην ΑΕΚ με ένα δίδυμο που δεν είχε αγωνιστεί ξανά μαζί και απέναντι σε μία ομάδα που έχει ήδη δείξει μεγάλη παραγωγικότητα: 18 γκολ σε επτά επίσημα παιχνίδια, εκ των οποίων τα 14 από τους επιθετικούς της.



Το ζήτημα, βέβαια, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά λόγω του τραυματισμού του Φαμπιάνο. Ο 35χρονος στόπερ είναι πλέον ένας ποδοσφαιριστής που εκ των πραγμάτων χρειάζεται ειδική διαχείριση μέσα στη σεζόν και αυτό είναι κάτι που ο Άρης είχε μπροστά του ως δεδομένο από τα προηγούμενα χρόνια. Στην πρώτη του σεζόν με τα «κιτρινόμαυρα», το 2023/24, έχασε επτά παιχνίδια λόγω τραυματισμών. Την επόμενη χρονιά έμεινε εκτός για 43 ημέρες και απουσίασε από πέντε αγώνες, ενώ την περασμένη σεζόν χρειάστηκε να μείνει συνολικά 81 ημέρες εκτός δράσης λόγω του προβλήματος με το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, χάνοντας έξι παιχνίδια. Οι αριθμοί αυτοί δεν χαρακτηρίζουν τον Φαμπιάνο ως έναν παίκτη που δεν μπορεί να υπολογίζεται σταθερά. Δείχνουν, όμως, κάτι πολύ συγκεκριμένο: ότι σε μία γεμάτη σεζόν είναι απολύτως πιθανό να υπάρξουν διαστήματα στα οποία θα χρειαστεί είτε να προστατευτεί είτε να μείνει εκτός.



Κι εδώ μπαίνει το θέμα του σχεδιασμού. Πέρυσι υπήρχαν περισσότερες εναλλακτικές για να καλυφθεί ένα τέτοιο κενό στη διάρκεια της σεζόν, με τον Σούντμπεργκ και τον Ρόουζ να αποτελούν διαθέσιμες επιλογές. Φέτος, μετά τις αποχωρήσεις τους, ο Άρης έφτασε μία εβδομάδα πριν από το τέλος της μεταγραφικής περιόδου έχοντας ουσιαστικά ως φυσικούς στόπερ τον Φαμπιάνο και τον Σούταλο, με τον Γένσεν να καλύπτει ξανά τη θέση από ανάγκη και τους νεαρούς Κάμτση και Ματάρ να μην έχουν μπει (ακόμη τουλάχιστον) στο πλάνο. Ο Σούταλο κλήθηκε να κάνει ντεμπούτο σε μία συνθήκη υψηλής πίεσης, δίπλα σε έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι φυσικός στόπερ. Ο Κροάτης δεν μπορεί ασφαλώς να κριθεί από ένα τέτοιο πρώτο παιχνίδι. Το ίδιο ισχύει και για το δίδυμο που σχημάτισε με τον Γένσεν.



Το βασικό ζήτημα για τον Άρη δεν είναι τα πρόσωπα που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά το εύρος των επιλογών που είχε διαθέσιμες ο Γρηγορίου.Ο Σούταλο κάλυψε ένα μέρος της ανάγκης, όμως το ρόστερ εξακολουθεί να μην έχει το απαιτούμενο βάθος για μία σεζόν με Πρωτάθλημα και Κύπελλο και έναν Φαμπιάνο που δεδομένα θα χρειαστεί προσεκτική διαχείριση. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόκτηση ακόμη ενός κεντρικού αμυντικού δεν αφορά απλώς την αριθμητική ενίσχυση της θέσης. Αφορά τη δυνατότητα του Γρηγορίου να διαχειρίζεται τον Φαμπιάνο χωρίς ρίσκο και να διαθέτει πραγματικό ανταγωνισμό στο κέντρο της άμυνας.



Ο Άρης έχει κάποιες μέρες ακόμη να κινηθεί στην αγορά. Το αν θα επιλέξει να προσθέσει έναν στόπερ με δυνατότητα να διεκδικήσει άμεσα θέση βασικού ή αν θα συνεχίσει με τις υπάρχουσες λύσεις αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις των επόμενων ημερών.

