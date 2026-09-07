Ο Άρης προχωρά στην αποσυμφόρηση του ρόστερ, με τους Τάσο Δώνη και Μάρκο Κέρκεζ να αποχωρούν και τον Μιγκέλ Αλφαρέλα να βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση.

Ο Άρης συνεχίζει τις κινήσεις για την αποσυμφόρηση του ρόστερ του, με τους Τάσο Δώνη και Μάρκο Κέρκεζ να αποτελούν πλέον παρελθόν από την ομάδα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονταν στα βασικά πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου και το τελευταίο διάστημα είχε αναζητηθεί η κατάλληλη φόρμουλα προκειμένου να λυθεί η συνεργασία μαζί τους και να ελαφρύνει ακόμη περισσότερο το ρόστερ.

Η περίπτωση του Δώνη είχε ουσιαστικά μπει εδώ και καιρό σε αυτή τη διαδικασία. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη και πέτυχε ένα γκολ, όμως η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, από το καλοκαίρι του 2025 μέχρι σήμερα, επηρεάστηκε σημαντικά από συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών. Οι συχνές απουσίες δεν του επέτρεψαν να αποκτήσει σταθερό ρυθμό, να καθιερωθεί στο αγωνιστικό πλάνο και να κερδίσει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε.



Ακόμη πιο περιορισμένη ήταν η παρουσία του Μάρκο Κέρκεζ. Ο Σέρβος αμυντικός δεν κατάφερε ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη θητεία του στον Άρη να κερδίσει σταθερή θέση στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας, με αποτέλεσμα να καταγράψει μόλις δύο συμμετοχές. Οι αποχωρήσεις των δύο εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων» να μειώσουν το αριθμητικά μεγάλο ρόστερ και να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ευελιξία τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο συμβολαίων.



Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η υπόθεση του Μιγκέλ Αλφαρέλα. Ο Γάλλος επιθετικός επίσης δεν υπολογίζεται στα βασικά πλάνα και αναζητείται αντίστοιχη φόρμουλα προκειμένου να αποχωρήσει ως ελεύθερος.

