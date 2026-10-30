Αλγκουαθίλ στους παίκτες του Ολυμπιακού: «Δεν μένουμε στα κεκτημένα, προσοχή και με Κηφισιά»

Ο Βάσκος προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού μίλησε στους παίκτες του στο... pregame του αγώνα με αντίπαλο την Κηφισιά.

Το 8 στα 8 είναι γεγονός μετά το Μαρκό - Ολυμπιακός αλλά ο κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν θέλει τίποτε άλλο από το να προχωρήσουν μπροστά οι παίκτες του. Ο κόουτς των Πειραιωτών ήταν ξεκάθαρος πριν από το Κηφισιά - Ολυμπιακός.

Μιλώντας προς τους παίκτες των Ερυθρόλευκων ο Ισπανός κόουτς τους μετέφερε ανάμεσα στα άλλα πώς «δεν μένουμε στα κεκτημένα. Δεν θα μείνουμε και δεν πρέπει να μείνουμε στα τελευταία αποτελέσματα και τα όσα έχουμε καταφέρει.

Να αντιμετωπίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και προσοχή και τον αγώνα με την Κηφισιά. Είναι μία ομάδα που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σοβαρά και η οποία έχει δείξει πράγματα και ότι μπορεί να βάλει δύσκολα». Ο Αλγκουαθίλ είναι άλλωστε πάντα κατηγορηματικός στο ότι αυτά που έχουν γίνει ανήκουν στο παρελθόν και για να έχουν συνέχεια πρέπει να έρχονται και ακολούθως τα ανάλογα αποτελέσματα.