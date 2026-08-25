Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τις τελευταίες εξελίξεις στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Ο χρόνος φαίνεται να μετράει αντίστροφα για τη μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλλη στον Ολυμπιακό.

Πλέον είναι κι ο ίδιος ο Ελβετός διεθνής που πιέζει για να υπάρξει συμφωνία, καθώς έχει ψηθεί με την προοπτική να έρθει να παίξει στον Ολυμπιακό-είναι απολύτως αλήθεια ότι τα έχει βρει σε όλα ο παίκτης με τους «ερυθρόλευκους», καθώς άλλωστε σχεδόν θα διπλασιάσει το συμβόλαιο του! Πραγματικά η μεταγραφή είναι πολύ κοντά, με τους δύο συλλόγους να έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο και τον Ολυμπιακό να περιμένει να κάνει κι η Σεβίλλη ένα βήμα πίσω, αφού η ισπανική ομάδα δεν έχει ρίξει καθόλου νερό στο κρασί της.

Η λογική λέει ότι η μεταγραφή θα γίνει. Στον Ολυμπιακό περιμένουν ίσως κι απόψε η, το αργότερο αύριο το «ναι» της Σεβίλλης για να τελειώνει η ιστορία. Με βάση όλα όσα έχουν γίνει εδώ και μέρες, μοιάζει μία μεταγραφή που δεν μπορεί να χαλάσει, καθώς την θέλουν και οι τρεις εμπλεκόμενες πλευρές, Ολυμπιακός, Σεβίλλη, Βάργκας! Πρέπει, όμως, να κλείσει!

Κατά τα άλλα, πηγές του Ολυμπιακού δηλώνουν άγνοια για επανέναρξη διαπραγματεύσεων με την Κρασνοντάρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Από την Κρασνοντάρ δεν έχουν «επιστρέψει» παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα από τη Ρωσία-είχαν εμφανιστεί τελευταία φορά πριν ένα μήνα. Κι όσο μένει ο Πορτογάλος άσος, και φαίνεται να οδεύει προς τον Πειραιά ο Βάργκας, δεν έχει νόημα να προχωράει ο Ολυμπιακός π.χ. για τον Αλγερινό Ιλάν Κεμπάλ η, τον Ισπανό Μπράϊαν Χιλ, άλλους εξτρέμ, που όντως έχει στη λίστα του.

Να επαναλάβουμε, με αφορμή την επικείμενη πώληση του Καντιλέ από τη Σερβέτ, ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν κάθετος: δύο εξτρέμ ήθελε, τον Βάργκας η, τον Χιλ.

Αναφορικά με το όνομα που βγήκε πριν από λίγο από την Βραζιλία, του 25χρονου διεθνή με το Εκουαδόρ, Γκονζάλο Πλάτα, της Φλαμένγκο, δύο διαφορετικές πηγές προσκείμενες στον Ολυμπιακό έλεγαν ότι δεν έχουν ακούσει τίποτα γι΄ αυτό τον παίκτη.

Για τον Πουέρτα αναφέρθηκα εκτεταμένα στην τηλεοπτική εκπομπή του gazzetta, στους galacticos.

Άσχετο: Άλλαξε μάνατζερ ο Γιάρεμτσουκ. Έφυγε από τον Βέλγο που είχε φέρει στον Ολυμπιακό τον Μιραλάς και πήγε στην Prostar που του έφερε ήδη μια πρόταση από την Ολλανδία με τον ίδιο όμως να έχει πάντα στο μυαλό του τη Λιόν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ολυμπιακός δεν έχει εγκαταλείψει την περίπτωση του Ιόακιμ Μέλε, για τον οποίο φέρεται ενδιαφερόμενη και η Γιουβέντους. Απλά, για να πειστεί ο 29χρονος Δανός διεθνής, οι Πειραιώτες του δίνουν ένα συμβόλαιο που δεν έχουν ξαναπληρώσει ποτέ σε ακραίο μπακ. Πλέον έχουν μπει σε διαπραγμάτευση δυνατή και με τη Βόλφσμπουργκ, χωρίς όμως ακόμη να βρουν άκρη με τους Γερμανούς.

Είναι ανοικτή, πάντως, η μεταγραφή του Μέλε, που προορίζεται για βασικός δεξιός μπακ στον Ολυμπιακό. παράλληλα, δουλεύεται η υπόθεση του Αλγερινού Μπελγκάλι της Βερόνα, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες, ιταλικές, ιδίως τη Σασουόλο, κι όχι μόνο. Ο Μονκάδα επιμένει ότι ίσως είναι και καλύτερη μεταγραφή από του Μέλε.

Ένας εκ των δύο θα αποκτηθεί, εάν δεν υπάρξει πολύ μεγάλο απρόοπτο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι