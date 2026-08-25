Όπως αναμενόταν, ο Παναιτωλικός έφτασε σε συμφωνία με την Άαρχους για νέο δανεισμό του Γιουσούφ Μπάτζι.

Μπορεί η άφιξη του Γιουσούφ Μπάτζι να πήγε λίγο πίσω σε σχέση με το αναμενόμενο, όμως η επιστροφή του στο Αγρίνιο για λογαριασμό του Παναιτωλικού θα γίνει κανονικά.

Οι Αγρινιώτες συμφώνησαν με την πρωταθλήτρια Δανίας, Άαρχους, για την απόκτηση του θηριώδη φορ, με νέο δανεισμό, μετά το επιτυχημένο πέρασμα του στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός είναι κλασικό φορ περιοχής, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες και θα πλαισιώσει στο ρόστερ του Γιάννη Αναστασίου τους Μεχία - Άλεξιτς, με τον νεαρό Αλμπάνη να αποτελεί μια εναλλακτική.

Ο Μπάτζι θα βρίσκεται στο Αγρίνιο την Πέπμτη (27/8), ώστε να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της επιστροφής του και να πιάσει εκ νέου δουλειά με τους Αγρινιώτες.

Ο 24χρονος επιθετικός στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν έδωσε λύσεις στον Γιάννη Αναστασίου, καθώς σκόραρε δις και μοίρασε τέσσερις ασίστ, ενώ με το εκτόπισμα και τη δύναμη του αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης.

Τα προαναφερθέντα στοιχεία προοριζόταν να τα φέρει ο Ανρί, όμως θυμίζουμε πως ο Γάλλος κόπηκε από απόφαση του κλαμπ (και μόνο) έπειτα από τα μη επιθυμητά αποτελέσματων των εργομετρικών του.