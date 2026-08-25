Στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο 26χρονος χαφ Νέλσον Ντεόσα, αρνήθηκε έξι (!) προτάσεις, μεταξύ αυτών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση ενός χαφ που θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας και στην Ισπανία τους συνέδεσαν με την περίπτωση του Νέλσον Ντέοσα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Φραν Κάμπος Βάθκεθ, οι δύο «αιώνιοι» ήταν μεταξύ των ομάδων που κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Μπέτις για την απόκτηση του 26χρονου χαφ, με τον ίδιο να δείχνει αρνητικός στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Για την ακρίβεια, όπως τονίζουν οι Ισπανοί, ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής απέρριψε συνολικά έξι προτάσεις (!). Εκτός από τις δύο ελληνικές, ήταν αρνητικός και για τη Σάουθαμπτον, τη Παλμέιρας, τη Βάσκο Ντα Γκάμα και τη Ρίβερ Πλέιτ.