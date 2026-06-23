Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Παναθηναϊκός πλησίασε την Μπέτις για την περίπτωση του Νέλσον Ντεόσα.

Η ισπανική ιστοσελίδα «eldesmarque» σε σημερινό της ρεπορτάζ ενέπλεξε το όνομα του Παναθηναϊκού με την περίπτωση του Νέλσον Ντεόσα της Μπέτις, ο οποίος φαίνεται πως θα αποχωρήσει από τους Ανδαλουσιάνους.

Εκείνοι τον αγόρασαν τον περασμένο καλοκαίρι αντί 11,7 εκατ. ευρώ από την Μοντερέι, αποτελώντας τη δεύτερη πιο ακριβή πώληση του μεξικανικού συλλόγου και συνάμα την 9η πιο ακριβή αγορά της Μπέτις.

Ο 26χρονος Κολομβιανός μέσος έπαιξε φέτος σε 33 παιχνίδια δίνοντας μία ασίστ και ξεπερνώντας μόλις τα 1.500 λεπτά με αποτέλεσμα να μην έχει αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους τους ανθρώπους του ισπανικού κλαμπ.

Εδώ και λίγες μέρες η Βάσκο Ντα Γκάμα είχε κάνει σημαντική πρόοδο για την απόκτησή του φτάνοντας σε συμφωνία, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες του ισπανικού μέσου σήμερα προέκυψαν άλλοι δύο «μνηστήρες», ο Παναθηναϊκός και η Χαλ.

Είναι πιθανό βέβαια το ενδιαφέρον αυτό να έχει φτάσει αργά, αφού την Τρίτη (23/06) αναμένεται να καταθέσει γραπτή την πρότασή της η ομάδα από τη Βραζιλία για να τελειώσει το deal, αφού τα έχει βρει τόσο με τον παίκτη όσο και με την ομάδα.

Τα χρήματα που υπολογίζονται να πάρει η Μπέτις από τη συμφωνία αυτή αναμένονται να ξεπεράσουν εκείνα που έδωσε για να τον αποκτήσει φτάνοντας σχεδόν τα 13 εκατ. ευρώ, απλά η πληρωμή θα γίνει σε δώσεις.