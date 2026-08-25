Κοβάσεβιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδας»

Στην «As» μίλησε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς για την καριέρα του, τη μεταγραφικό παζάρι αλλά και την εμπειρία του στον Ολυμπιακό.

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς γνωρίζει καλά τι εστί Ολυμπιακός, καθώς εδώ και δύο χρόνια είναι αθλητικός διευθυντής των Ερυθρολεύκων αλλά έχει υπάρξει και παίκτης τους το 2007.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην «AS» μίλησε για τις απαιτήσεις που υπάρχουν σε έναν τέτοιο σύλλογο, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός είναι η Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδας. Ομάδα που όπως είπε στη συνέντευξη του θα μπορούσε να παίξει αλλά επέλεξε τη Γιουβέντους....

Αναλυτικά:

Αισθάνεται πίεση ένας αθλητικός διευθυντής αυτή τη στιγμή;

«Πίεση και άγχος. Έχω πει και στο παρελθόν ότι ο Ολυμπιακός είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδας και είμαστε υποχρεωμένοι να διαπρέψουμε. Οι απαιτήσεις εδώ είναι εξαιρετικά υψηλές και συνεχείς. Και μου αρέσει έτσι γιατί αντανακλά το μεγαλείο του συλλόγου και τη φιλοδοξία του να συνεχίζει να κερδίζει τίτλους και να γράφει ιστορία».

Αν είχες απεριόριστο προϋπολογισμό, ποιον παίκτη θα υπέγραφες;

«Θα δοκίμαζα τον Λαμίν Γιαμάλ».



Συγγνώμη που σας κλέβω λίγα λεπτά, τώρα που η μεταγραφική περίοδος φτάνει στο τέλος της...

«Πρέπει να βιαστείτε. Φαντάζεστε πώς είναι αυτές οι μέρες για έναν αθλητικό διευθυντή. Κάνουμε πολλές αλλαγές και κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κλείσουν έγκαιρα τα ρόστερ, οπότε υπάρχουν αρκετές κινήσεις της τελευταίας στιγμής. Έτσι είναι η μεταγραφική περίοδος. Το σημαντικό είναι στο τέλος να είμαστε τόσο εμείς όσο και ο Μεντιλίμπαρ ικανοποιημένοι με το ρόστερ που θα έχει διαμορφωθεί».

Θα θέλατε να αντιμετωπίσετε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στην Ευρώπη;

«Θα ήθελα πολύ να τους αντιμετωπίσω στη φάση των ομίλων και να προκριθούμε και οι δύο στον επόμενο γύρο. Η επιστροφή στο Σαν Σεμπαστιάν είναι πάντα μεγάλη χαρά για μένα».

Ως παίκτης θα μπορούσες να είχες καταλήξει στη Ρεάλ Μαδρίτης...

«Ήταν πράγματι μια σοβαρή επιλογή. Συζητούσαμε για αρκετούς μήνες, αλλά η μεταγραφή δεν προχώρησε. Ο χρόνος πέρασε και στη μέση αυτής της διαδικασίας, η Γιουβέντους έδειξε πολύ έντονο ενδιαφέρον που με έπεισε να πάω στην Ιταλία. Θα μπορούσα να είχα παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά κατέληξα στη Γιούβε».