Στην Αγγλία μεταδίδουν ότι ο Ολυμπιακός έκανε επίσημη πρόταση στη Γουέστ Χαμ για τον δανεισμού του Έντσον Αλβάρες.

Ο Έντσον Αλβάρες βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό και πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό στο Μεξικό ότι οι Πειραιώτες θα έκαναν πρόταση για την αγορά του ποδοσφαιριστή για ένα ποσό στα 8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το «Skysports» όμως, φαίνεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πρόταση δανεισμού του 28χρονου χαφ από τη Γουέστ Χαμ προκειμένου να τον κάνουν δικό τους, έχοντας πάρει το πάνω χέρι αντί της Σοσιεδάδ.

Ταυτόχρονα αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του Άγιαξ έχει... παγώσει για την επιστροφή του διεθνή μέσου ενώ οι Πειραιώτες προχωρούν την υπόθεση για να κάνουν δικό τους τον αρχηγό του Μεξικού.