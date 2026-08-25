Αλβάρες - Ολυμπιακός: Πρόταση δανεισμού σύμφωνα με τους Άγγλους
Ο Έντσον Αλβάρες βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό και πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό στο Μεξικό ότι οι Πειραιώτες θα έκαναν πρόταση για την αγορά του ποδοσφαιριστή για ένα ποσό στα 8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το «Skysports» όμως, φαίνεται ότι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πρόταση δανεισμού του 28χρονου χαφ από τη Γουέστ Χαμ προκειμένου να τον κάνουν δικό τους, έχοντας πάρει το πάνω χέρι αντί της Σοσιεδάδ.
Ταυτόχρονα αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του Άγιαξ έχει... παγώσει για την επιστροφή του διεθνή μέσου ενώ οι Πειραιώτες προχωρούν την υπόθεση για να κάνουν δικό τους τον αρχηγό του Μεξικού.
UPDATE: Olympiacos have made a bid for West Ham defensive midfielder Edson Alvarez.— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) August 25, 2026
It’s understood the Greek side want a loan deal for the Mexico international.@SkySportsNews revealed last week that Real Sociedad had made an approach for Alvarez, but there’s no bid from the… https://t.co/olkluWoXu5 pic.twitter.com/JjG3OzY5DE
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