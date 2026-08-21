Ολυμπιακός: Η φόρμουλα για να έρθει ο Πουέρτα, τα 13+2 για Βάργκας και η πίεση του μάνατζερ του Μέλε!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τις τελευταίες εξελίξεις με τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού.

Από την πατρίδα του Γκουστάβο Πουέρτα προκύπτει έντονη κινητικότητα από πλευράς Ολυμπιακού για τη μεταγραφή του Κολομβιάνου άσου, επιβεβαιώνοντας την δική μας πληροφορία μας ότι οι «ερυθρόλευκοι» κάνουν την ύστατη προσπάθεια για την απόκτηση του.

Όλα τα σχετικά ρεπορτάζ λοιπόν στην Κολομβία αναφέρουν ότι η φόρμουλα της μεταγραφής του Πουέρτα θα είναι η απόκτηση του από τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια η μελλοντική μετακίνηση του στη Νότιγχαμ, με τον τοπικό Τύπο να υπενθυμίζει την κοινή ιδιοκτησία των δύο συλλόγων. Μάλιστα κατά το Noticiasrcn υπάρχει ήδη προσφορά άνω των 15 εκ. Ευρώ στα χέρια της Ράσινγκ Σανταντέρ, αλλά και του ίδιου του παίκτη-μία πληροφορία η οποία δεν μπορεί πάντως να επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, για τον 23χρονο Πουέρτα υπάρχει κι η επιλογή της Μπενφίκα, με τη διαφορά ότι πρέπει πρώτα να πουλήσει έναν άλλο κεντρικό της χαφ, τον Ρίτσαρντ Ρίος, κι αυτός Κολομβιάνος, αλλά ο Πουέρτα εμφανίζεται να μην θέλει να περιμένει και να βλέπει ως πολύ ελκυστική την προοπτική του Ολυμπιακού και μελλοντικά της Νότιγχαμ. Επιπλέον εμφανίζουν τον διεθνή Μουντιαλικό άσο να έχει αποκλείσει προσφορά από την Άστον Βίλα, «προφανώς γιατί προτιμάει να παίξει σε μία ομάδα στην οποία θα έχει εξασφαλίσει θέση στην ενδεκάδα».

Να υπενθυμίσω ότι μόλις χθες το Transfermarkt.es είχε δημοσιεύσει την πληροφορία του ότι η Νότιγχαμ κι η Άστον Βίλα έχουν καταθέσει επίσημες προσφορές στη Ράσινγκ Σανταντέρ για τον Πουέρτα και το μυαλό όλων μας πήγε στην ιστορία Γκουστάβο Σα με την αγορά του από τη Νότιγχαμ και τον δανεισμό του στον Ολυμπιακό.

Όπως κι αν έχει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι πάλι στο κυνήγι του Πουέρτα, εξαντλώντας τις πιθανότητες τους.

Κατά τα άλλα, στη Γερμανία υπάρχει από χθες το βράδυ η πληροφορία, από το AZ/WAZ, σύμφωνα με το οποίο ο μάνατζερ του Γιοακίμ Μέλε πιέζει πολύ τη Βόλφσμπουργκ για να αποχωρήσει ο Δανός διεθνής, τον οποίο όντως θέλει ο Ολυμπιακός. Κατά την ίδια πηγή, μέχρι πάντα χθες βράδυ δεν υπήρχε επαφή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους υπεύθυνους της Βόλφσμπουργκ, από την οποία να θυμίσουμε ότι αγόρασε η ΑΕΚ τον Κροάτη μεσοεπιθετικό Μάγερ.

Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει την προσφορά του στον ίδιο τον Μέλε, προκειμένου να κάμψει τις ενστάσεις του για τον ερχομό του στο ελληνικό πρωτάθλημα στα 29 του μετά από τόσα χρόνια στο Καμπιονάτο και την Μπουντεσλίγκα.

Άσχετο: Πληροφορία από την Ολλανδία θέλει τον Ολυμπιακό να ρωτάει για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό Σέιμ Στάϊν της Φέγενορντ, που είναι υπό παραχώρηση ένα μόλις χρόνο μετά την αγορά του έναντι 10 εκ. Ευρώ από την Τβέντε, στην οποία είχε βάλει 41 γκολ σε δύο σεζόν! Ο Ολυμπιακός, όμως, στη θέση του έχει πάρει τον Γκουστάβο Σα κι έχει και τον Τσικίνιο…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Από την Ισπανία προκύπτει σήμερα ότι η Σεβίλλη με μία προσφορά 13+2 εκ. Ευρώ θα έδινε τον Ρούμπεν Βάργκας στον Ολυμπιακό, που πραγματικά είναι πάρα πολύ ζεστός για την μεταγραφή του 28χρονου εξτρέμ. Όπως αναφέρει ένα γνωστό μας τοπικό Μέσο, η ABC, «η Σεβίλλη ζητάει 15 εκ, ο Ολυμπιακός προσφέρει 12 κι αν ξεπεράσει λίγο αυτό το νούμερο και προσφέρει το υπόλοιπο ποσό σε μπόνους, η Σεβίλλη θα ήταν ανοικτή στην πώληση του ακραίου της κυνηγού».

Η ABC σημειώνει ότι «αν και αρκετοί σύλλογοι έχουν ρωτήσει για την κατάσταση, αυτός που φαίνεται να πηγαίνει πιο σωστά είναι ο Ολυμπιακός. Ο πρώην προπονητής της Σεβίλλης, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θέλει τον εξτρέμ και οι πρώτες επαφές μεταξύ των συλλόγων έχουν πραγματοποιηθεί, όπως μπορούμε να επιβεβαιώσουμε. Οι Έλληνες ρώτησαν για την τιμή εκκίνησης του Βάργκας και η Σεβίλλη ζήτησε ένα ποσό περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ποσό που θα μπορούσε να πληρώσει ο ελληνικός σύλλογος, αλλά με μπόνους επίτευξης στόχων».

Με το σχετικό ρεπορτάζ να καταλήγει ως εξής: «Το ερώτημα είναι αν ο Βάργκας θα ήθελε ή όχι να φύγει. Με τον Ολυμπιακό να παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (το Europa League μετά τον αποκλεισμό από το Champions League στον προκριματικό γύρο), η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μοιάζει με ένα μέρος όπου ο Ελβετός θα ταίριαζε απόλυτα. Το περιβάλλον του παίκτη, αν και επιμένει ότι είναι καλά στη Σεβίλλη, είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο ο Βάργκας να θέλει αλλαγή σκηνικού αυτό το καλοκαίρι».

Και μία άλλη ισπανική εφημερίδα, η As, εξακολουθεί και σήμερα να δίνει φαβορί τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Βάργκας, τονίζοντας ότι είναι ο πιο πιθανός προορισμός του Ελβετού διεθνή και ότι η διαφορά στα νούμερα, που δίνει ο Ολυμπιακός και ζητάει η Σεβίλλη, φέρνουν αισιοδοξία για οριστικοποίηση της συμφωνίας».

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀