Μαγιοράλ - Ολυμπιακός: Οι Ισπανοί απομακρύνουν την περίπτωση του από τους Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός έχει μπει στην τελική ευθεία για την απόκτηση φορ και ο Μπόρχα Μαγιοράλ ήταν ανάμεσα στις υποψήφιες επιλογές, χωρίς ωστόσο να προχωρά όπως όλα δείχνουν και με βάση όσων λένε στην Ισπανία.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλβάρο Ράμος, ο 29χρονος φορ δεν θα έρθει στην Ελλάδα για χάρη των Πειραιωτών και παράλληλα ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την ελληνική ομάδα.
Τόσο η Χετάφε όσο και ο ποδοσφαιριστής δεν φαίνεται να θέλουν να χωρίσουν τους δρόμους τους, με τον Ολυμπιακό να έχει στρέψει το ενδιαφέρον σε Μάριους και Μπόρχα Ιγκλέσιας.
Borja Mayoral no se va a mover del Getafe, por el momento. No hay nada con Olympiakos. @diarioas pic.twitter.com/tQZdsmK6Wn— Álvaro Ramos (@AlvaroRamos00) September 15, 2026
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