Από την Ισπανία πηγάζει ότι ο Μπόρχα Μαγιοράλ δεν θέλει να αφήσει τη Χετάφε προκειμένου να μετακομίσει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έχει μπει στην τελική ευθεία για την απόκτηση φορ και ο Μπόρχα Μαγιοράλ ήταν ανάμεσα στις υποψήφιες επιλογές, χωρίς ωστόσο να προχωρά όπως όλα δείχνουν και με βάση όσων λένε στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Αλβάρο Ράμος, ο 29χρονος φορ δεν θα έρθει στην Ελλάδα για χάρη των Πειραιωτών και παράλληλα ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο από την ελληνική ομάδα.

Τόσο η Χετάφε όσο και ο ποδοσφαιριστής δεν φαίνεται να θέλουν να χωρίσουν τους δρόμους τους, με τον Ολυμπιακό να έχει στρέψει το ενδιαφέρον σε Μάριους και Μπόρχα Ιγκλέσιας.