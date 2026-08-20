Σουηδικά ΜΜΕ για Μπότχαϊμ: «Πρόταση από ΠΑΟΚ και Τράμπζονσπορ για τον επιθετικό της Μάλμε»

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Σουηδίας ο ΠΑΟΚ και η Τράμπζονσπορ έχουν καταθέσει πρόταση στην Μάλμε για την απόκτηση του Έρικ Μπότχαϊμ.

Από την στιγμή που ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ, οι Θεσσαλονικείς κινούνται για την απόκτηση ενός ακόμα επιθετικού που μαζί με τους Εντιαγέ και Μύθου θα αποτελέσει την τριάδα των φορ.

Όπως είναι λογικό τα ονόματα που ακούγονται είναι πολλά, με τελευταίο αυτό του Έρικ Μπότχαϊμ. Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάλμε δεν είναι απλά στα ραντάρ των «ασπρόμαυρων», αλλά σύμφωνα και με ΜΜΕ της Σουηδίας ο ΠΑΟΚ και η Τράμπζονσπορ έχουν κάνει πρόταση στην ομάδα του για να τον αποκτήσουν.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα για τον 26χρονο επιθετικό αναφέρει: «Η Μάλμε κινδυνεύει να χάσει τον κορυφαίο σκόρερ Έρικ Μπότχαϊμ. Η Expressen αποκαλύπτει ότι ο ΠΑΟΚ και η τουρκική Τραμπζονσπόρ έχουν κάνει προσφορές για τον επιθετικό της Μάλμε. Οι ομάδες προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια μεταγραφή πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος».

Ο Μπότχαϊμ του οποίου το συμβόλαιο λήγει τον Δεκέμβριο του 2027, φέτος έχει πετύχει σε 24 παιχνίδια 14 γκολ όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του.