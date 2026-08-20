Στην Αλ Ουάσλ στο Ντουμπάι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μεχντί Ταρέμι, κλείνοντας το κεφάλαιο του Ολυμπιακού.

Ήταν γνωστό ότι ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου καθώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον είχε αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας και ο ίδιος έδειχνε ότι αναζητά κάτι άλλο.

Εν τέλει, ο Ιρανός φορ ήταν σε ανοιχτή επικοινωνία με ομάδα από το Ντουμπάι και συγκεκριμένα με την Αλ Ουάσλ, η οποία ήρθε σε συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με τον Ολυμπιακό καθώς το συμβόλαιο του έληγε το επόμενο καλοκαίρι.

Ο 34χρονος επιθετικός αναμένεται να αναχωρήσει άμεσα προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνηση του από την Ελλάδα στα ΗΑΕ. Ο ίδιος το περασμένο καλοκαίρι αποκτήθηκε αντί 2 εκατ. ευρώ από την Ίντερ και πέτυχε 16 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ σε διάστημα 39 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις.