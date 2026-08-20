Η Ελλάς Σύρου προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, Βασίλη Τσιαντούλα.

Μετά τις μεταγραφές των Οτσοβέτσι και Σουρδή, η Ελλάς Σύρου προχώρησε αυτή τη φορά και σε ανανεώσεις, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Τσιαντούλα.

Ο 23χρόνος μεσοεπιθετικός την περασμένη σεζόν κατέγραψε 23 συμμετοχές με τον Κυκλαδίτικο σύλλογο, πετυχαίνοντας παράλληλα 2 γκολ και 1 ασίστ, ενώ τα περασμένα χρόνια υπήρξε παίκτης του Διαγόρα Ρόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου:

«Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Βασίλη Τσιαντούλα. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη ποιότητα στο σύνολο του Θανάση Στάικου.

Ο Τσιαντούλας ετοιμάζεται για την έβδομη διαδοχική του σεζόν στη Super League 2, έχοντας καταγράψει σχεδόν 150 συμμετοχές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και έχοντας συμμετοχή σε 20 γκολ.

Βασίλη, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».