Ο Γιάννης Σουρδής αποτελεί και τυπικά ποδοσφαιριστή της Ελλάς Σύρου, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta.

Επίσημη είναι πλέον η προσθήκη του Γιάννη Σουρδή στην Ελλάς Σύρου, όπως άλλωστε είχατε πληροφορηθεί μέσω του Gazzetta από τις αρχές Ιουλίου.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας ξεκίνησε την πορεία του από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, ενώ στο παλμαρέ του υπάρχει παρουσία στις αντίστοιχες ηλικίες (ακαδημίες) των Γουότφορντ και Ουντινέζε. Αργότερα, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου ήταν μέλος των Λαμία και Λεβαδειακού.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Γιάννη Σουρδή.

Ο Σουρδής ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ενώ συνέχισε στο εξωτερικό και τις ακαδημίες της Γουότφορντ. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Ιταλία, για την Ουντινέζε.

Επαναπατρίστηκε για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια αγωνίζεται στη Stoiximan Superleague, με τη Λαμία και τον Λεβαδειακό.

Γιάννη σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.