Ελλάς Σύρου: Πήρε Ζαχαρία Βενάκη, με παρουσία στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού
Σε ακόμη μια προσθήκη ποδοσφαιριστή προχώρησε η Ελλάς Σύρου, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής σεζόν που έχει στη φετινή Superleague 2 των 30 αγωνιστικών.
Οι Κυκλαδίτες που έχουν 7 πόντους έπειτα από 3 αγωνιστικές και είναι στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενίσχυσαν το ρόστερ του Θανάση Στάικου με τον νεαρό αμυντικό, Ζαχαρία Βενάκη. Ο 19χρονος αποτέλεσε παλαιότερα μέλος των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, πριν αποχωρήσει για Κηφισιά και Εθνικό Λατσιών στην Κύπρο, όπου κατέγραψε 18 συμμετοχές.
Η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου:
Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ζαχαρία Βενάκη.
Ο 19χρονος αμυντικός αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, φτάνοντας έως και την Κ19 προτού αποχωρήσει από την Ελλάδα με προορισμό την Κύπρο και τον Εθνικό Λατσιών, όπου κατέγραψε 18 συμμετοχές.
Ο Βενάκης έχει ύψος 1.87, αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και θα ενσωματωθεί άμεσα στη διάθεση του Θανάση Στάικου.
Ζαχαρία, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου!
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