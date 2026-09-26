Η Ελλάς Σύρου γνωστοποίησε την απόκτηση του Ζαχαρία Βενάκη, που στο παρελθόν αποτέλεσε μέλος των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού.

Σε ακόμη μια προσθήκη ποδοσφαιριστή προχώρησε η Ελλάς Σύρου, ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής σεζόν που έχει στη φετινή Superleague 2 των 30 αγωνιστικών.

Οι Κυκλαδίτες που έχουν 7 πόντους έπειτα από 3 αγωνιστικές και είναι στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενίσχυσαν το ρόστερ του Θανάση Στάικου με τον νεαρό αμυντικό, Ζαχαρία Βενάκη. Ο 19χρονος αποτέλεσε παλαιότερα μέλος των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, πριν αποχωρήσει για Κηφισιά και Εθνικό Λατσιών στην Κύπρο, όπου κατέγραψε 18 συμμετοχές.

Η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Ζαχαρία Βενάκη.

Ο 19χρονος αμυντικός αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, φτάνοντας έως και την Κ19 προτού αποχωρήσει από την Ελλάδα με προορισμό την Κύπρο και τον Εθνικό Λατσιών, όπου κατέγραψε 18 συμμετοχές.

Ο Βενάκης έχει ύψος 1.87, αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και θα ενσωματωθεί άμεσα στη διάθεση του Θανάση Στάικου.

Ζαχαρία, καλώς ήρθες στην οικογένεια της Ελλάς Σύρου!