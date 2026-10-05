Η Ελλάς Σύρου έφυγε με πολύτιμο βαθμό από τη Θεσσαλονίκη μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ Β' και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Με έναν πολύ σημαντικό βαθμό στις αποσκευές της επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη η Ελλάς Σύρου, που κατόρθωσε να πάρει το... 0-0 από τον ΠΑΟΚ Β', στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής για τη Superleague 2 που έγινε στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς.

Οι γηπεδούχοι σαφώς καλύτεροι, πλησίασαν στο γκολ με δοκάρι του Σιφνάιου το 80', όμως οι Κυκλαδίτες έμειναν αήττητοι και ανέβηκαν στην 4η θέση με 9 πόντους. Στην 9η με 5 οι Θεσσαλονικείς.

Το ματς:

Το πρώτο ημίχρονο είχε αρκετή ένταση και παιχνίδι κέντρου, με τις δυο ομάδες ουσιαστικά να αλληλοεξουδετερώνονται. Στο 58' ο Δικέφαλος του Βορρά έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Καραργύρη να αποκρούει την προσπάθεια του Σιφναίου σε τετ-α-τετ.

Με την συμπλήρωση 75 λεπτών αγώνα οι Συριανοί είχαν καλή στιγμή με τον Τσιαντούλα (που όμως δεν εκτέλεσε) και στην εξέλιξη της φάσης ο Καραργύρης έκανε νέα απόκρουση, ενώ στο 80' είδε την μπάλα να σταματάει στην κάθετη δοκό μετά από κεφαλιά του Σιφναίου.

Τελευταία στιγμή για τους φιλοξενούμενους, με το πλασέ του Φελίσιο εντός περιοχής στο 89' να καταλήγει στην αγκαλιά του αντίπαλου κίπερ και την λήξη να βρίσκει σίγουρα περισσότερο ικανοποιημένη την ομάδα του Θανάση Στάικου, που μαζί με Μαρκό και ΑΕΛ είναι οι μόνες αήττητες στην κατηγορία.

ΠΑΟΚ Β (Ντάνι Πονζ): Νικολακούλης, Τσιότας (78' Κωττάς), Σιδεράς, Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου (78' Στύλος), Τσιφούτης (85' Κανίς), Μπέρδος (59′ Γκαλεάνο), Ικομπόνγκ (59′ Παπαγεωργίου), Σιφναίος.

Ελλάς Σύρου (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτση (79' Φελίσιο), Μπάμπης, Τακεσιάν (79' Πρεβεζιάνος), Οτσοβέτσι (71' Τσιαντούλας), Νίνο (71' Ανδρικόπουλος), Μπουλλάρι (66' Γεμιστός).

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Νίκη Βόλου - ΑΕΛ 2-2

Πανθρακικός - Πανσερραϊκός 1-1

Πύργος - Πανιώνιος 2-0

Αστέρας Τρίπολης Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς 1-1

ΠΑΟΚ Β' - Ελλάς Σύρου, Δευτέρα 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό, Δευτέρα 5/10

Ολυμπιακός Β' - Athens Kallithea ΑΝΑΒΟΛΗ

Η βαθμολογία

Μαρκό 12β* ΑΕΛ 11β Πανιώνιος 10β Ελλάς Σύρου 9β. Καλλιθέα 9β* Πανθρακικός 8β Αστέρας Τρίπολης Β' 6β Απόλλων Καλαμαριάς 5β ΠΑΟΚ Β 5β. Πύργος 5β Νίκη Βόλου 4β Νέστος Χρυσούπολης 4β* Ολυμπιακός Β' 4β* Πανσερραϊκός 3β Ζάκυνθος 2β Αναγέννηση Καρδίτσας 2β

*με αγώνα λιγότερο