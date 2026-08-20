Βάργκας - Ολυμπιακός: Δεν προπονήθηκε ο Ελβετός εξτρέμ
Φουντώνει η συζήτηση γύρω από τον Ολυμπιακό και τον Ρούμπεν Βάργκας, για τον οποίο οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που η Σεβίλλη ζητά 20 εκατ. ευρώ για την πώληση του.
Εν μέσω όλων αυτών των δημοσιευμάτων, ο διεθνής εξτρέμ ήταν απών από τη σημερινή (20/08) προπόνηση του ισπανικού συλλόγου, σηκώνοντας ακόμα μεγαλύτερη κουβέντα γύρω από το όνομα του.
Τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η επίσημη ενημέρωση από την ομάδα είναι ότι ο Βάργκας έλειψε από το πρόγραμμα για αγωνιστικό λόγο και θα επιστρέψει αύριο κανονικά.
🔴‼️ÚLTIMA HORA | ❌Rubén Vargas NO entrena con el #SevillaFC— Daniel Escudero Oñate (@daniiescuderoo_) August 20, 2026
👉🏻El club informa que es por gestión de cargas y se espera que mañana vuelva con el grupo.
Por el momento, no hay oferta del Olympiakos. pic.twitter.com/JNg4R1u6Qt
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