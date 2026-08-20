Βάργκας - Ολυμπιακός: Δεν προπονήθηκε ο Ελβετός εξτρέμ

Βάργκας - Ολυμπιακός: Δεν προπονήθηκε ο Ελβετός εξτρέμ

Νότης Χάλαρης
Βάργκας - Ολυμπιακός: Δεν προπονήθηκε ο Ελβετός εξτρέμ

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Απών από την σημερινή προπόνηση (20/08) της Σεβίλλης ήταν ο Ρούμπεν Βάργκας που βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού.

Φουντώνει η συζήτηση γύρω από τον Ολυμπιακό και τον Ρούμπεν Βάργκας, για τον οποίο οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που η Σεβίλλη ζητά 20 εκατ. ευρώ για την πώληση του.

Εν μέσω όλων αυτών των δημοσιευμάτων, ο διεθνής εξτρέμ ήταν απών από τη σημερινή (20/08) προπόνηση του ισπανικού συλλόγου, σηκώνοντας ακόμα μεγαλύτερη κουβέντα γύρω από το όνομα του.

Τα ισπανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η επίσημη ενημέρωση από την ομάδα είναι ότι ο Βάργκας έλειψε από το πρόγραμμα για αγωνιστικό λόγο και θα επιστρέψει αύριο κανονικά.

@Photo credits: Associated Press
     

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