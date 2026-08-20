Ο Ρούμπεν Βάργκας έχει βρεθεί σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό ωστόσο μόνο εύκολη δεν θεωρείται η υπόθεση του σύμφωνα με τους Ισπανούς.

Διαβάσατε στο Gazzetta σχετικά με την υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει 12 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του από τη Σεβίλλη.

Ο 28χρονος εξτρέμ έκανε ένα εξαιρετικό Μουντιάλ με δύο γκολ και μία ασίστ με την Ελβετία και πάνω σε αυτό, οι Ανδαλουσιάνοι θέλουν να πατήσουν πάνω σε αυτό και να γεμίσουν τα ταμεία τους. Σύμφωνα με το «Orgullodenervion.com», ο σύλλογος φαίνεται να έχει θέσει ως τιμή του Ελβετού ποδοσφαιριστή ένα ποσό ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Βέβαια, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, δεν έχει φτάσει καμία επίσημη πρόταση σε αυτά τα χρήματα, με τη μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται σε περίπου 12 μέρες από τώρα. Την ίδια στιγμή, το μπάσιμο του Ολυμπιακού είναι δυνατό στα 12 εκατ. ευρώ αλλά δεν δείχνει να καλύπτει τις ανάγκες της Σεβίλλης στην παρούσα φάση.

Είναι άγνωστο αν και πόσο θα κατεβάσει τις απαιτήσεις της σε περίπτωση που δεν έρθει κάποια κρούση μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου ενώ η ίδια πηγή αναφέρεται και στα «θέλω» του παίκτη που είναι να αγωνιστεί στο Champions League, με τον Ολυμπιακό να έχει αποκλειστεί από τη διοργάνωση αλλά να έχει δεδομένη θέση στο Europa League.