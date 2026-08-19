Ελίασον: «Ευχαριστώ ΑΕΚ για μία αξέχαστη περίοδο»

Ο Νίκλας Ελίασον είπε το δικό του αντίο στην ΑΕΚ κάνοντας ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση του δανεισμού του στην Ιντερνασιονάλ από την ΑΕΚ, ο Νίκλας Ελίασον αποχαιρέτησε τους «κιτρινόμαυρους» στους οποίους αγωνιζόταν την τελευταία τετραετία.

Ο 30χρονος Σουηδός με καταγωγή από τη Βραζιλία ξεκίνησε αρχικά ευχαριστώντας εν γένει την ομάδα και στη συνέχεια αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα προς τους συμπαίκτες, τους προπονητές, τα μέλη του τεχνικού επιτελείου, αλλά και τον κόσμο της ομάδας ενώ ευχήθηκε στην «Ένωση» τα καλύτερα για τη νέα σεζόν που ξεκινάει.

«Ευχαριστώ ΑΕΚ, για μια αξέχαστη περίοδο. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τα επιτελεία και όλους τους εκπληκτικούς οπαδούς για όλα. Σας εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα σεζόν», ανέφερε ο Ελίασον.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος δόθηκε δανεικός για ένα έτος με την ΑΕΚ να λαμβάνει ένα ενοίκιο 300 χιλ. ευρώ και στο deal να συμπεριλαμβάνεται και μία οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατ. ευρώ.