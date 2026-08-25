Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής, είχε συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, θέτοντας ως βασικό θέμα την έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για τη συνολική ανάπτυξη όλων των τμημάτων του Αθλητικού Οργανισμού της ΑΕΚ, που αποτελεί προτεραιότητα για τον διοικητικό ηγέτη του Δικεφάλου, Μάριο Ηλιόπουλο, ο εκτελεστικός διευθυντής του αθλητικού οργανισμού της Ένωσης, Νίκος Παντερμαλής συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 25 Αυγουστού, με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Παντερμαλής έθεσε στον Υπουργό Αθλητισμού μια σειρά από σημαντικά ζητήματα, που αφορούν κυρίως στην έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων και για τα οποία απαιτούνται άμεσες λύσεις. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα και από κοινού διαμορφώθηκε ένας οδικός χάρτης με στόχο την εξεύρεση άμεσων λύσεων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε κλίμα ικανοποίησης και από τις δύο πλευρές, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση για συνεργασία.