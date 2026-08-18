Εντιαγέ: «Ξέρω τι σημαίνει η φανέλα του ΠΑΟΚ, έρχομαι για να παλέψω γι’ αυτήν»

Ο Σερίφ Εντιαγέ μίλησε για πρώτη φορά ως παίκτης του ΠΑΟΚ και δήλωσε ανυπόμονος να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της Τούμπας.

Την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ παραχώρησε ο Σερίφ Εντιαγέ, μιλώντας στο PAOK TV για την απόφασή του να έρθει στη Θεσσαλονίκη, τον τρόπο παιχνιδιού του και την ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο του Δικεφάλου.

«Προφανώς γνωρίζω τι σημαίνει αυτή η φανέλα. Ξέρω τι σημαίνει για τον κόσμο και έρχομαι εδώ για να παλέψω γι’ αυτήν», τόνισε αρχικά ο 30χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Σαμσουνσπόρ με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Ο Εντιαγέ αποκάλυψε πως γνώριζε ήδη αρκετά πράγματα για τη νέα ομάδα του: «Ο ΠΑΟΚ είναι ένας σύλλογος που ήδη γνώριζα. Γνώριζα καλά τους απίστευτους οπαδούς του, την ιστορία του και βλέπω ότι έχει πολλούς καλούς παίκτες. Οπότε είπα, γιατί όχι; Να έρθω και να προσφέρω κι εγώ σ’ αυτήν την ομάδα».

Παράλληλα, σκιαγράφησε τον εαυτό του εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου: «Μέσα στο γήπεδο είμαι ένας επιθετικός που του αρέσει να σκοράρει και να παλεύει για την ομάδα. Θέλω να βοηθάω, να βάζω πρώτα την ομάδα και μετά τον εαυτό μου. Εκτός γηπέδου είμαι λίγο ντροπαλός».

Ο νέος φορ του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στην πρώτη του παρουσία μπροστά στον κόσμο της ομάδας στην Τούμπα. «Ανυπομονώ να παίξω στην Τούμπα και να δω τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτοι».

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