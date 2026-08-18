Η Χράντες Κράλοβε προχώρησε σε μια προσθήκη για την επιθετική της γραμμή, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον 21χρονο Φίλιπ Μίλκε.

Η Χράντετς Κράλοβε, που ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Πέμπτη (20/8,20:00) στο πλαίσιο των playoffs του Europa Conference League, συνεχίζει να ανανεώνει το ρόστερ της.

Οι Τσέχοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 21χρονου Σλοβάκου σέντερ μπακ Φίλιπ Μίλκε, θωρακίζοντας έτσι την αμυντική τους γραμμή. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός μετακομίζει στην ανατολική Βοημία προερχόμενος από την Ποντμπρεζόβα, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 64 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία του σλοβάκικου πρωταθλήματος, ενώ αποτελεί και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων της χώρας του.

Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσθήκη αυτή, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν ταλαντούχο παίκτη που θα προσφέρει λύσεις στην άμυνα.

Ο 21χρονος σέντερ μπακ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ερχόμενο παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, εφόσον η ομάδα του τον δηλώσει εγκαίρως στην ευρωπαϊκή της λίστα.