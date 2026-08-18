Γκονζάλεζ - Ολυμπιακός: Οι Μεξικανοί τον... έντυσαν αρχαίο Έλληνα

Γκονζάλεζ - Ολυμπιακός: Οι Μεξικανοί τον... έντυσαν αρχαίο Έλληνα

Νότης Χάλαρης
Γκονζάλεζ - Ολυμπιακός: Οι Μεξικανοί τον... έντυσαν αρχαίο Έλληνα

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Η εφημερίδα Record έντυσε αρχαίο Έλληνα τον Αρμάντο Γκονζάλεζ με αφορμή την επικείμενη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Από τις κύριες ειδήσεις στο Μεξικό είναι η μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλεζ στον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τη Τσίβας για την απόκτηση του 23χρονου φορ.

Ένα deal που αναμένεται να φτάσει τα 8,5 εκατ. ευρώ και να προσθέσει ταλέντο και ποιότητα στη γραμμή κρούσης, με τους Μεξικανούς να το έχουν πρώτο στην επικαιρότητα.

Μάλιστα η «Record» αποφάσισε να κάνει ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο για χάρη του καθώς τον έντυσε αρχαίο Έλληνα με αφορμή τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αναφέροντάς τον ως «ελληνικό μυρμήγκι» καθώς έτσι είναι το παρατσούκλι του.

     

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