Γκονζάλεζ - Ολυμπιακός: Οι Μεξικανοί τον... έντυσαν αρχαίο Έλληνα
Από τις κύριες ειδήσεις στο Μεξικό είναι η μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλεζ στον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία με τη Τσίβας για την απόκτηση του 23χρονου φορ.
Ένα deal που αναμένεται να φτάσει τα 8,5 εκατ. ευρώ και να προσθέσει ταλέντο και ποιότητα στη γραμμή κρούσης, με τους Μεξικανούς να το έχουν πρώτο στην επικαιρότητα.
Μάλιστα η «Record» αποφάσισε να κάνει ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο για χάρη του καθώς τον έντυσε αρχαίο Έλληνα με αφορμή τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αναφέροντάς τον ως «ελληνικό μυρμήγκι» καθώς έτσι είναι το παρατσούκλι του.
#HoyEnTuRÉCORD🗞️— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 18, 2026
18 Agosto 2026
HORMIGA HELÉNICA🐜🔜🇬🇷
En Grecia aseguran que Armando González jugará con Olympiacos tras un acuerdo de 8.5 mde con Chivas abriendo la puerta a su sueño europeo ¡A romperla!
👉https://t.co/aI32YCBwsf pic.twitter.com/qsOTMoQhI7
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