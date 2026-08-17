Με μια ανάρτηση στα social media ο ισχυρός άνδρας του Άρη, Θόδωρος Καρυπίδης έδειξε ότι η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στους «κίτρινους» είναι προ των πυλών.

Ο Άρης έχει μπει δυναμικά στο να κάνει και πάλι δικό του τον Μανού Γκαρθία έχοντας καταθέσει πρόταση 2,5 εκατ. ευρώ στην Κάνσας Σίτι για τον 28χρονο Ισπανό χαφ.

Όλα φαίνονται ότι έχουν πάρει τον δρόμο τους καθώς ο ισχυρός άνδρας του Άρη, Θόδωρος Καρυπίδης προανήγγειλε ουσιαστικά την επιστροφή του Μανού Γκαρθία ανεβάζοντας ένα story στο Intstagram με τον ίδιο σε συνομιλία με τον Ισπανό μέσο.

Ο Μανού Γκαρθία είχε αποκτηθεί από τον Άρη το καλοκαίρι του 2022 όταν είχε πάρει μεταγραφή από τη Σπόρτινγκ Χιχόν και μετακόμισε στο MLS τον Φλεβάρη του 2025 μετά από 63 συμμετοχές με εννιά γκολ και επτά ασίστ με τη φανέλα των «κίτρινων».