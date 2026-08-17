Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για τον Μεξικανό στράικερ καθώς τα βρήκε με τον παίκτη.

Για τα θετικά μηνύματα που έβγαιναν από το Μεξικό για τη μεταγραφή του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό είχατε ενημερωθεί από την Κυριακή από το Gazzetta. Χωρίς να βγαίνουν προς τα έξω νούμερα ή συγκεκριμένο πλαίσιο προέκυπτε από πληροφορίες αλλά και ρεπορτάζ στο Μεξικό ότι η υπόθεση της μεταγραφής του νεαρού φορ της Τσίβας είχε μπει σε καλό δρόμο.

Τα νέα ήταν καλά και τη Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει με τον παίκτη αλλά όχι με τη Τσίβας και έτσι μένει τώρα ο μεξικανικός σύλλογος και το να δώσει θετική απάντηση για να κλείσει το deal.

Ο 23χρονος πέρυσι είχε σεζόν με 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 αγώνες. Στον σύλλογο της Τσίβας έχει 69 αγώνες με 29 γκολ και 4 ασίστ. Ως προς τον Ολυμπιακό από εκεί και πέρα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο του να υπάρξει ανάγκη και για ακόμα έναν φορ.